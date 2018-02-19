Белорусская оппозиция не признала выборы в местные Советы депутатов . Об этом лидеры оппозиции заявили на итоговой пресс-конференции кампании «Право выбора».





Оппозиционные политики, в числе которых — Виталий Рымашевский, Анатолий Лебедько, Юрий Губаревич, Алексей Янукевич, Ирина Вешторд, Дмитрий Кучук, считают, что все без исключения новые депутаты не являются законно избранными представителями народа.

«Они являются назначенными исполнительной властью. Но местные Советы не являются легитимными и законно избранными», — говорится в общем заявлении оппозиционных лидеров.

По мнению лидера ОГП Анатолия Лебедько, местные выборы были репетицией перед президентскими, которые должны состояться не позднее 2020 года.

— Сейчас многие задают вопрос: а что случилось? И есть два варианта ответа: либо это политическая шизофрения, либо генеральная репетиция. Думаю, что мы склонны рассматривать эти выборы как генеральную репетицию перед референдумом и президентской кампанией. Потому что не было никакой необходимости и смысла делать досрочную явку больше, чем на парламентских выборах, — сказал на пресс-конференции Анатолий Лебедько. — Властям надо было еще раз отработать технологии.

Еще одна особенность этих выборов, по мнению Лебедько, в том, что в депутаты прошло немало представителей бизнеса.

— Лукашенко пытается работать с бизнесом — впервые мы заметили, что на некоторых округах не было провластных кандидатов — директоров предприятий, чиновников, а туда запустили представителей бизнеса, — считает лидер ОГП. — Для Лукашенко это хорошая группа, которая не просит у него денег, в отличие от просоветского электората, на который он традиционно делал опору. Он будет и дальше заигрывать с этой группой, этот тренд и дальше будут развивать.

Калякин: Подобная ситуация с выборами может в итоге привести к гражданской войне

Председатель Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин считает: то, что происходит на выборах, — результат не только самих избирательных процедур, но «20-летнего оболванивания властью населения».





«Власти говорят людям, что от них ничего не зависит, что они должны просто работать и не выпячивать себя, иначе вам будет плохо. Люди с каждым годом живут все хуже, но продолжают терпеть, считая, что выборы ничего не решают. При этом они не смотрят, что именно самые богатые страны верят в результаты выборов. Поэтому я хочу обратиться к людям: нужно активно участвовать в политической жизни, не полагаться на чиновников. Если это делать, можно в итоге победить эту власть», — цитирует Калякина БелаПАН .

Он также полагает, что подобная ситуация с выборами может в итоге привести к гражданской войне.

«Всегда происходят вооруженные конфликты, если в обществе нет механизмов решения внутренних противоречий», — подчеркнул Калякин.

Кампания «За справедливые выборы» также подвела итоги выборов. Координатор кампании Виктор Корнеенко считает, что «более грязной» избирательной кампании, чем прошедшие местные выборы, в Беларуси еще не было.

«Это свидетельствует, что власть себя плохо чувствует, а поэтому считает нужным идти на еще большие нарушения», — сказал Корнеенко, отметив среди таких методов проведение «каруселей» для визуализации присутствия на участках избирателей, которые в реальности не хотят идти голосовать.

«В итоге выборы показали, что власти не хотят идти на либерализацию. Они не хотят менять систему, чтобы не допустить ее развала. Поэтому кампания прошла как всегда, только еще с большим цинизмом со стороны исполнительной власти», — считает Корнеенко.

Наблюдатели: На избирательных участках, где мы работали, явка не превышала 50%

На избирательных участках, где работали независимые наблюдатели, явка не превышала 50%. Об этом представители кампании «Право выбора» заявили на пресс-конференции по итогам выборов.

Наблюдатели кампании «Право выбора» работали на 311 избирательных участках, 18 февраля на участках работало 622 наблюдателя. В течение пяти дней досрочного и одного основного дня голосования 19 наблюдателей были лишены регистрации на участках. В основной день голосования наблюдатели подали 327 жалоб, за все дни голосования число жалоб составило 469.





Самым «проблемным местом» этих выборов, по мнению наблюдателей, стало расхождение официальных данных явки с цифрами независимых наблюдателей.

Например, в Витебской области на одном из округов явка, по данным наблюдателей, составила 47,8%, а комиссия насчитала 64,1%, в Гомеле — наблюдатели насчитали 39,1%, а комиссия — 67,9%.

— Мы утверждаем, что на участках, где работали наши наблюдатели, явка не превышала 50%. Во время досрочного голосования явка на наших участках была 18,22%. Но по официальным данным, на этих же участках она составила 25,46%. Что серьезно различается даже с озвученными официальными цифрами ЦИКа — 34,95%, — рассказал пресс-секретарь кампании «Право выбора» Игорь Борисов. — Мы не говорим за всю страну, мы говорим за те участки, где работали независимые наблюдатели. В основной день голосования также были зафиксированы случаи так называемых «каруселей».

По данным «Права выбора», наибольшая явка была зафиксирована наблюдателями в Березовском избирательном округе № 17 по выборам в Гродненский городской совет депутатов — она составила 62%.

— Несмотря на организационную работу, которую проводили предприятия, со слов Лидии Ермошиной, на избирательные участки пришло меньше половины избирателей. Официальная же явка за весь период составила 77,05%, — добавил Борисов. — Итогами выборов стало значительное количество депутатов, которые были избраны от провластных партий.

Правозащитники: Констатируем абсолютную деградацию избирательной системы Беларуси

Местные выборы, состоявшиеся в Беларуси 18 февраля, не соответствуют международным стандартам. Об этом заявил правозащитник Валерий Лабкович, презентуя отчет по итогам выборов кампании наблюдения «Правозащитники за свободные выборы».

«Мы, конечно, с грустью констатируем, что выборы в местные советы не соответствуют международным стандартам и не могут считаться демократичными и прозрачными. И, к сожалению, мы дальше констатируем абсолютную деградацию избирательной системы Беларуси», — цитирует Валерия Лабковича БелаПАН . — Лидия Михайловна Ермошина обещала, что кампания будет стерильной. Стерильно не получилось, получилось максимально грязно. И это в принципе, по моим впечатлениям, одна из наихудших избирательных кампаний в плане процедур, связанных с голосованием и подсчетом голосов при действующем избирательном законодательстве.

Правозащитник подчеркивает, что нарушения при досрочном голосовании носили массовый характер, активно использовался административный ресурс, принуждение граждан к участию в нем.

Большую озабоченность правозащитников вызывает использование во время прошедших выборов такого механизма фальсификаций, как многоразовое голосование одними и теми же людьми на разных участках.

«Это вызывает у нас большую тревогу. В Беларуси сформирована другая система фальсификаций: когда все проходит под контролем комиссии, работа с цифрами и есть основной элемент фальсификаций. Когда ты можешь надуть, как мыльный пузырь, количество фантомно пришедших на избирательные участки, а потом ими манипулировать в итоговом избирательном протоколе. К сожалению, мы фиксировали случаи, когда одни и те же люди голосовали на разных избирательных участках. Это говорит о том, что в Беларусь приходит новая система фальсификации выборов, которая пока не носит массового характера. Однако это очень грязная технология», — подчеркнул Лабкович.