Наблюдателя за выборами Артема Скоробогатова арестовали на 7 суток. Об этом сообщает правозащитный сайт spring96.org.



Фото: Радыё «Свабода»

Как стало известно правозащитникам, Минский районный суд арестовал Скоробогатова на 7 суток «за нецензурную брань на избирательном участке» № 3 в Боровлянах и № 2 поселке Лесной. Отбывать административный арест Артем Скоробогатый будет в ИВС Минского района по ул. Ф. Скорины, 20 в Минске.

Ранее «Наша нива» писала , что о задержании парня сообщил его брат.

«Артема посадили в машину, и он успел мне позвонить. Сказал, что неизвестные в штатском вывели его из здания. Не представлялись, документы не показывали, затолкали в автомобиль. Более рассказать не успел. Теперь у Артема выключен телефон», — рассказал брат Скоробогатова.

Заместитель председателя комиссии на Боровлянском участке Кристина Шабловская сказала, что она сама вызвала милицию — Скоробогатый якобы мешал комиссии работать.

«Нарушал правопорядок, громко разговаривал, вступал в нецензурную брань с посетителями. Мы вынуждены были вызвать органы внутренних дел», — сказала Шабловская.

Она рассказала, что приехали люди в форме, составляли на наблюдателя протокол. Далее за судьбой Скоробогатого она не следила, что выводили его куда-то люди в штатском не видела, так как «сегодня же выборы, на участке много народа».

Позже стало известно, что Артема отвезли в отделение милиции в агрогородок Сеницу. По словам родственников Скоробогатого, там парня «проверили на психотропные вещества, ничего не нашли и сказали, что в понедельник, 19 февраля, будут судить за нецензурную брань».

Напомним, еще один суд сегодня проходит над журналистом «Белсат» Андреем Козелом , которого задержали на избирательном участке.