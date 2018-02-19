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Наблюдателя за выборами арестовали на 7 суток за "нецензурную брать на избирательном участке"
19.02.2018 17:26 — Новости Экономики | Tut.by
Наблюдателя за выборами Артема Скоробогатова арестовали на 7 суток. Об этом сообщает правозащитный сайт
Как стало известно правозащитникам, Минский районный суд арестовал Скоробогатова на 7 суток «за нецензурную брань на избирательном участке» № 3 в Боровлянах и № 2 поселке Лесной. Отбывать административный арест Артем Скоробогатый будет в ИВС Минского района по ул. Ф. Скорины, 20 в Минске.
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«Артема посадили в машину, и он успел мне позвонить. Сказал, что неизвестные в штатском вывели его из здания. Не представлялись, документы не показывали, затолкали в автомобиль. Более рассказать не успел. Теперь у Артема выключен телефон», — рассказал брат Скоробогатова.
Заместитель председателя комиссии на Боровлянском участке Кристина Шабловская сказала, что она сама вызвала милицию — Скоробогатый якобы мешал комиссии работать.
«Нарушал правопорядок, громко разговаривал, вступал в нецензурную брань с посетителями. Мы вынуждены были вызвать органы внутренних дел», — сказала Шабловская.
Она рассказала, что приехали люди в форме, составляли на наблюдателя протокол. Далее за судьбой Скоробогатого она не следила, что выводили его куда-то люди в штатском не видела, так как «сегодня же выборы, на участке много народа».
Позже стало известно, что Артема отвезли в отделение милиции в агрогородок Сеницу. По словам родственников Скоробогатого, там парня «проверили на психотропные вещества, ничего не нашли и сказали, что в понедельник, 19 февраля, будут судить за нецензурную брань».
Напомним, еще один суд сегодня проходит над журналистом «Белсат»
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Заместитель председателя комиссии на Боровлянским участке Кристина Шабловская, сказала, что она сама вызвала милицию - Скоробогатый якобы мешал комиссии...
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