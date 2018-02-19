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Юристы Япринцева подали в суд на Чижа за снятые с его арестованного счета деньги

19.02.2018 18:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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В понедельник суд Центрального района Минска начал рассматривать иск, поданный юристами Владимира Япринцева к бывшему партнеру Юрию Чижу. Речь идет о деньгах за проданные акции логистической компании ЗАО «Аскарготерминал».


Фото: Александр Шичко, www.pressball.by

Сделка по продаже долей в компании, которой владели Владимир Япринцев (60%) и Светлана Чиж (40%), супруга Юрия Чижа, была совершена 11 августа 2015 года, в день задержания Япринцева.

Как сообщает «Еврорадио», в понедельник в суде состоялась предварительная беседа, на которую были приглашены представители истца и ответчика. Последние не явились по неизвестной причине.

Деньги на счет Япринцева поступили двумя платежами: 12 августа и 9 сентября, в общей сумме чуть больше 100 тысяч долларов в эквиваленте. В момент зачисления денег на счет он уже был в СИЗО, и, по ранее сообщавшейся информации, все имущество и счета были арестованы, но деньги были сняты.

По пояснениям Юрия Чижа, которые он давал в ходе проведения проверки УВД Партизанского района Минска, средства он передал кредиторам сына Япринцева, российским бизнесменам Иосифу Аксентьеву и Михаилу Мамиашвили.

Заявленная сумма иска — всего 1960 рублей. «Сумма заявлена ко взысканию в части, с целью проведения переговоров по мирному урегулированию возникшей ситуации», — пояснил юрист.

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Теги: Минск
 
 
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В понедельник суд центрального района Минска начал рассматривать иск Владимира Япринцева к бывшему партнеру, Юрию Чижу. Речь идет о деньгах за проданные акции...

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