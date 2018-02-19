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Белорусские парламентарии возмущены намерением польских националистов провести "Марш проклятых солдат"

20.02.2018 15:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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В белорусском парламенте возмущены намерением польских националистов провести праворадикальный марш в Гайновке. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по международным делам Валерий Воронецкий.


Фото: MARCIN ONUFRYJUK

Депутат прокомментировал планируемые в польской Гайновке праворадикальные акции.

«В белорусском парламенте с большим сожалением и возмущением восприняли информацию о намерении польских националистических организаций провести очередной праворадикальный марш в городе Гайновка, где компактно проживают этнические белорусы. Судя по рекламе марша в соцсетях, его целью является героизация отдельных деятелей польского послевоенного подполья, среди которых особое место занимает военный преступник и организатор репрессий в отношении православного населения Подляшья Ромуальд Райс, больше известный под псевдонимом Бурый. Инициаторы этой сомнительной акции считают своим «моральным долгом…, чтобы в конце концов на этой красной земле победила польская мысль», — отметил парламентарий.

Валерий Воронецкий напомнил, что Ромуальд Райс «отличился» тем, что убивал с особой жестокостью преимущественно этнических белорусов православного вероисповедания и сжигал вместе с их жителями целые деревни.

«На совести этого главаря бандформирования сотни убитых и покалеченных мирных граждан, среди которых женщины, дети и старики. Уничтожение отрядом Райса белорусских деревень и православного населения Подляшья Институт национальной памяти Польши признал преступлением с признаками геноцида», — подчеркнул он.

«Проведение марша и показ документального фильма, восхваляющих Бурого и подобных ему военных преступников в Гайновке — городе, где большинство населения имеет белорусские корни, по сути своей являются провокацией, направленной на искусственное нагнетание напряженности и разжигание вражды между белорусами и поляками, православными и католиками. И особенно цинично, что она планируется на фоне принятого в Польше закона об уголовном преследовании за пропаганду так называемой бандеровской идеологии», — добавил парламентарий.

Он предостерег: «Очевидно, что брошенные в землю польскими радикалами семена могут прорасти и дать свои горькие плоды». «И то, что проведение подобных мероприятий стало возможным в стране, граждане которой сами испытали на себе последствия фашизма и радикального национализма, свидетельствует о пробелах в польской исторической памяти. Подобные акции не вписываются в рамки современной культуры любого демократического европейского государства, проповедующего мир и согласие в обществе и развитие дружественных отношений со своими соседями», — считает депутат.

Валерий Воронецкий выразил надежду, что польские парламентарии, так же как и здравомыслящие граждане Польши, смогут дать подобным акциям должную оценку и не допустить их проведения.

В прошлом году белорусские депутаты также высказывались по поводу марша памяти «проклятых солдат» в польской Гайновке. Тогда они назвали его «циничной провокацией для нагнетания напряженности между белорусами и поляками».

 
 
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В Беларуси считают, что проведение марша и показ документального фильма, восхваляющих Бурого и подобных ему военных преступников в Гайновке - городе, где...

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