Больше всего депутатов-пенсионеров в Витебской области, неработающих - в Гомельской

ЦИК опубликовал сведения о составе избранных депутатов местных Советов двадцать восьмого созыва. По количеству Советов и, следовательно, депутатов лидирует Гомельская область: там 268 Советов и 3583 депутата.

Гомельская область также самая «молодая» (здесь больше всего депутатов до 30 лет) и «женская» (среди депутатов 2066 женщин).

Минская область самая «красная» — здесь в Советы прошло 100 депутатов от Коммунистической партии. Больше всего пенсионеров среди новых депутатов в Витебской области — 136 человек, а неработающих — в Гомельской (29 человек).

По сферам деятельности депутатов почти во всех областях лидирует образование, культура, наука, здравоохранение. Кроме Гродненской области — там больше депутатов, занимающихся сельским хозяйством.

В Минске избрано 57 депутатов. Среди них 14 женщин, 22 депутата прошлого созыва и двое в возрасте до 30 лет. Интересно, что в столице процент партийных депутатов немал — их почти 30%, или 17 человек от всех избранных. По областям эта цифра не превышает 5%.

В депутаты Минского городского Совета прошло по одному человеку от Белорусской аграрной, Белорусской патриотической и Либерально-демократической партии, трое от Белорусской социально-спортивной партии, шесть коммунистов и пять — от Республиканской партии труда и справедливости.

Все столичные депутаты трудоустроены, среди них нет ни одного пенсионера. Зато есть один предприниматель и по одному сотруднику государственных и правоохранительных органов (военной службы).