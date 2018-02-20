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Больше всего депутатов-пенсионеров в Витебской области, неработающих - в Гомельской
20.02.2018 17:37 — Новости Экономики | Tut.by
ЦИК опубликовал
Гомельская область также самая «молодая» (здесь больше всего депутатов до 30 лет) и «женская» (среди депутатов 2066 женщин).
Минская область самая «красная» — здесь в Советы прошло 100 депутатов от Коммунистической партии. Больше всего пенсионеров среди новых депутатов в Витебской области — 136 человек, а неработающих — в Гомельской (29 человек).
В Минске избрано 57 депутатов. Среди них 14 женщин, 22 депутата прошлого созыва и двое в возрасте до 30 лет. Интересно, что в столице процент партийных депутатов немал — их почти 30%, или 17 человек от всех избранных. По областям эта цифра не превышает 5%.
В депутаты Минского городского Совета прошло по одному человеку от Белорусской аграрной, Белорусской патриотической и Либерально-демократической партии, трое от Белорусской социально-спортивной партии, шесть коммунистов и пять — от Республиканской партии труда и справедливости.
Все столичные депутаты трудоустроены, среди них нет ни одного пенсионера. Зато есть один предприниматель и по одному сотруднику государственных и правоохранительных органов (военной службы).
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Все столичные депутаты трудоустроены, среди них нет ни одного пенсионера. Зато есть один предприниматель и по одному сотруднику государственных и...
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