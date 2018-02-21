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После коррупционных разоблачений в Минлесхозе всю древесину хотят поставить на электронный учет

21.02.2018 14:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Вице-премьер Михаилы Русый поставил задачу обеспечить жесткий контроль за реализацией лесопродукции на внутренний и внешний рынки. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза по итогам совещания, которое прошло 20 февраля.


Фото: gosinspekciya.gov.by

В ходе совещания первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Кулик признал, что сейчас в отрасли сложилась довольно напряженная ситуация. Это связано, прежде всего, с выявленными нарушениями в работе отдельных лесхозов по поставкам продукции на экспорт. Кулик подчеркнул, что специалисты министерства посетили эти лесхозы, собрали всю необходимую документацию, чтобы детально проанализировать работу лесхозов в этом направлении.

При этом одной из ключевых задач названа разработка плана мероприятий по предотвращению подобных ситуаций впредь. «В кратчайшие сроки нам необходимо разработать механизм контроля цен и размеров, по которым могут выставляться лоты», — подчеркнул первый замминистра.

В свою очередь заместитель министра лесного хозяйства Леонид Демьяник предложил изменить подход к отгрузке продукции. К примеру, в случае отсутствия представителя компании-покупателя при отгрузке товара на экспорт, осуществлять эту процедуру исключительно комиссионно (в состав комиссии должны входить не менее 3 человек) с составлением соответствующей документации с указанием подробных характеристик продукции. В случае возникновения разногласий между продавцом (грузоотправителем) и покупателем, для решения споров должна привлекаться независимая экспертная организация (БелТПП и др.)

По мнению Михаила Русого, одним из приоритетных направлений работы Минлесхоза сейчас должна стать разработка электронной системы учета древесины.

Напомним, что на минувшей неделе министр лесного хозяйства Михаил Амельянович был отправлен в отставку «за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях».

КГБ сообщил о задержании двух предпринимателей и 12 должностных лиц системы Министерства лесного хозяйства в Минской, Могилевской, Брестской и Витебской областях. Бизнесмены под видом почти бросового сырья закупали продукцию высшего сорта конкретных объемов и размеров, которая потом отгружалась на экспорт. Закупки шли в числе прочих механизмов и через участие в договорных торгах в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Чиновники Минлесхоза умышленно занижали сортность пиломатериалов при их продаже лесхозами. За это получали взятки от бизнесменов. «Такса» составляла от 2 до 5 евро с каждого кубометра отгруженного пиломатериала. Всего, по данным изъятой «черной бухгалтерии», ежегодно выплачивалось взяток на сумму 50−70 тысяч евро. Объемы вывозимых таким образом пиломатериалов составляли не менее 36 тысяч кубометров в год.

 
 
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Вице-премьер Михаилы Русый поставил задачу обеспечить жесткий контроль за реализацией лесо(пило)продукции на внутренний и внешний рынки. Об этом сообщает...

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