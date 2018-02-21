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Активист, который проголосовал на трех разных участках, обратился в Следственный комитет

21.02.2018 21:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Активист гражданского движения «Дзея» Денис Кравчук, который смог три раза проголосовать на разных участках Минска, не имея даже столичной прописки, вместе с юристами лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» написал заявление в Следственный комитет с просьбой провести проверку действий участковых избирательных комиссий.


Фото: Денис Кравчук

Напомним, перед тем как идти голосовать, молодой человек поставил в паспорт специальную отметку «000−179», о которой узнал из соцсетей. Денис решил провести эксперимент: поставил себе в паспорт эту отметку и пошел голосовать в школы и гимназии. В гимназии № 4 ему выдали бюллетень, и он проголосовал. Удалось это сделать и в школах № 185 и № 201. Весь процесс он снимал на видео.

Вечером 17 февраля кандидат в депутаты, активист движения «За Свободу» Никита Семененко обратился с заявлением в милицию. Его заявление, как и видео, снятое Кравчуком, у кандидата в милиции приняли.

Активист Денис Кравчук считает, что бюллетени были выданы ему незаконно, и члены комиссии делали это умышленно, по предварительному сговору с неизвестными лицами, с целью фальсификации результатов голосования.

В своем заявлении в Следственный комитет Кравчук просит провести проверку указанных им сведений и, при наличии оснований, возбудить уголовное дело в отношении причастных к нарушениям лиц.

Глава ЦИК Лидия Ермошина прокомментировала видео избирателя, как он голосует на двух участках. Она назвала это провокацией и пояснила, как обстояло дело на самом деле. «В одном месте он предъявил договор о найме жилого помещения. А во втором — сочинил слезливую сказку о том, что он бедный студент, который потерял все документы, либо их мама хранит. И сердобольные учителя, сидящие в избирательной комиссии, позволили ему проголосовать», — сказала она.

 
Теги: Минск
 
 
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В своем заявлении в Следственный комитет Денис Кравчук просит провести проверку указанных им сведений и, при наличии оснований, возбудить уголовное дело в...

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