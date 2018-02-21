|
Активист, который проголосовал на трех разных участках, обратился в Следственный комитет
21.02.2018 21:10 — Новости Экономики | Tut.by
Активист гражданского движения «Дзея» Денис Кравчук, который смог
Напомним, перед тем как идти голосовать, молодой человек поставил в паспорт специальную отметку «000−179», о которой узнал из соцсетей. Денис решил провести эксперимент: поставил себе в паспорт эту отметку и пошел голосовать в школы и гимназии. В гимназии № 4 ему выдали бюллетень, и он проголосовал. Удалось это сделать и в школах № 185 и № 201. Весь процесс он снимал на видео.
Вечером 17 февраля кандидат в депутаты, активист движения «За Свободу» Никита Семененко обратился с заявлением в милицию. Его заявление, как и видео, снятое Кравчуком, у кандидата в милиции приняли.
Активист Денис Кравчук считает, что бюллетени были выданы ему незаконно, и члены комиссии делали это умышленно, по предварительному сговору с неизвестными лицами, с целью фальсификации результатов голосования.
В своем заявлении в Следственный комитет Кравчук просит провести проверку указанных им сведений и, при наличии оснований, возбудить уголовное дело в отношении причастных к нарушениям лиц.
Глава ЦИК Лидия Ермошина
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В своем заявлении в Следственный комитет Денис Кравчук просит провести проверку указанных им сведений и, при наличии оснований, возбудить уголовное дело в...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии