Зеленый свет любимому формату шопоголиков: государство простимулировало создание аутлетов

Среди пакета либерализационного законодательства мало внимания досталось прошлогоднему указу № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания». Юриста юридической компании REVERA Александр Антонов рассказал TUT.BY, что документ может подтолкнуть белорусскую торговлю к развитию заманчивого европейского формата.



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— По сути, указ № 345 позволяет в течение 5 лет — до 31 декабря 2022 г. — вести торговый бизнес в некоторых регионах сельской местности на крайне выгодных условиях. Это возможно благодаря следующим льготам:

обороты освобождаются от НДС (стандартная ставка НДС — 20% или 10%)

прибыль облагается налогом на прибыль по ставке 6% — вместо стандартных 18%

полное освобождение от налога на недвижимость — вместо 1−2% в год от стоимости объекта

полное освобождение от земельного налога и арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности и используемые под торговлю

можно приобрести недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности, без проведения аукциона по рыночной стоимости (например, неиспользуемые объекты сельпо).

На какие именно населенные пункты будет распространяться указ, в каждой области определили местные Советы депутатов. И если в Минской области под эти территории попали, в основном, отдаленные деревни в Борисовском и Пуховичским районах — то есть не самые перспективные с точки зрения бизнеса — то другие Советы оказались более «щедрыми». Например, в Витебской области под действие указа попали территории на выезде из города внутри кольцевой автодороги (деревня Сокольники, поселок Витьба, агрогородок Новка и др.).





«Принятие указа № 345 было направлено, в первую очередь, на развитие торговли в небольших отдаленных деревнях и агрогородках, — поясняет Александр Антонов. — В то же время, и об этом мало кто задумывается, он затрагивает и пригороды некоторых крупных городов. В Западной Европе гипермаркеты или аутлеты строятся как раз за городом, и белорусское законодательство пошло по этому же пути. Выигрывают от этого все: торговый бизнес получает беспрецедентные налоговые льготы, государство создает новые рабочие места, а потребитель в итоге получает более низкие цены на товары».

Юрист рекомендует потенциальным инвесторам обратить внимание на то, что начать реализовывать проекты в этой сфере стоит в ближайшее время. «Если начать стройку летом 2018, то ее вполне можно завершить к концу 2019. Как итог, останется три года (2020−2022) на то, чтобы вести торговлю практически без уплаты налогов», — добавляет Антонов.