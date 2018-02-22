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Зеленый свет любимому формату шопоголиков: государство простимулировало создание аутлетов
22.02.2018 09:45 — Новости Экономики | Tut.by
Среди пакета либерализационного законодательства мало внимания досталось прошлогоднему указу № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания». Юриста юридической компании REVERA Александр Антонов рассказал TUT.BY, что документ может подтолкнуть белорусскую торговлю к развитию заманчивого европейского формата.
— По сути, указ № 345 позволяет в течение 5 лет — до 31 декабря 2022 г. — вести торговый бизнес в некоторых регионах сельской местности на крайне выгодных условиях. Это возможно благодаря следующим льготам:
На какие именно населенные пункты будет распространяться указ, в каждой области определили местные Советы депутатов. И если в Минской области под эти территории попали, в основном, отдаленные деревни в Борисовском и Пуховичским районах — то есть не самые перспективные с точки зрения бизнеса — то другие Советы оказались более «щедрыми». Например, в Витебской области под действие указа попали территории на выезде из города внутри кольцевой автодороги (деревня Сокольники, поселок Витьба, агрогородок Новка и др.).
«Принятие указа № 345 было направлено, в первую очередь, на развитие торговли в небольших отдаленных деревнях и агрогородках, — поясняет Александр Антонов. — В то же время, и об этом мало кто задумывается, он затрагивает и пригороды некоторых крупных городов. В Западной Европе гипермаркеты или аутлеты строятся как раз за городом, и белорусское законодательство пошло по этому же пути. Выигрывают от этого все: торговый бизнес получает беспрецедентные налоговые льготы, государство создает новые рабочие места, а потребитель в итоге получает более низкие цены на товары».
Юрист рекомендует потенциальным инвесторам обратить внимание на то, что начать реализовывать проекты в этой сфере стоит в ближайшее время. «Если начать стройку летом 2018, то ее вполне можно завершить к концу 2019. Как итог, останется три года (2020−2022) на то, чтобы вести торговлю практически без уплаты налогов», — добавляет Антонов.
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По сути, указ №345 позволяет в течение 5 лет - до 31 декабря 2022 г. - вести торговый бизнес в некоторых регионах сельской местности на крайне выгодных условиях.
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