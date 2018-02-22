Amnesty International: в 2017 году в Беларуси подавляли мирные акции протеста, судили, казнили

В 2017 году миллионы людей во всем мире испытали на себе печальные последствия усиления политики очернения, и совершенно очевидно, что никто в мире не может рассчитывать на безусловное соблюдение своих прав. Об этом говорится в ежегодном отчете о ситуации с правами человека в мире международной правозащитной организации Amnesty International.



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«В этом году исполняется 70 лет Всеобщей декларации прав человека, и совершенно очевидно, что никто из нас не может рассчитывать на безусловное соблюдение своих прав, — считает Генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти. — Мы точно не можем рассчитывать на то, что сможем свободно собираться на акции протеста или критиковать наши правительства. Также мы не можем рассчитывать на то, что, когда мы состаримся или станем нетрудоспособными, нам будет доступно государственное обеспечение, что наши дети могут расти в городах с чистым и пригодным для дыхания воздухом, или на то, что молодые люди, закончив учебу, смогут найти работу, которая позволит им купить дом».

Самым главным последствием усиления политики очернения, считают в правозащитной организации, в прошлом году стала кампания этнической чистки в Мьянме, которой подверглись рохинджа. Из-за нее за считанные недели в соседний Бангладеш бежало около 620 тысяч человек; это был самый стремительно развивающийся кризис 2017 года.

По мнению Госсекретаря организации, в борьбе за соблюдение прав человека нигде и никогда нельзя одержать окончательной победы.

«Границы постоянно смещаются, так что мы не можем позволить себе ни малейшей беспечности. Возможно, никогда за всю историю правозащитного движения это не было настолько очевидно», — считает Салил Шетти.

Активные попытки президента Дональда Трампа запретить въезд в США всем гражданам из нескольких мусульманских стран на основании их гражданства в Amnesty International называют «очевидно человеконенавистническими».

«Большинство европейских лидеров не были готовы взяться за серьезную задачу безопасного и законного регулирования миграции и решили, что для того, чтобы удержать беженцев подальше от своих берегов, хороши практически все средства. Слишком многие лидеры стран в этом мире позволяли сторонникам политики очернения определять повестку дня и не могли сформулировать альтернативные идеи. Пришло время это изменить. Мы должны отказаться признавать риторику разобщения и вместо этого создать культуру солидарности. Мы должны научиться быть отзывчивыми. Мы должны защитить право всех людей участвовать в создании обществ, к которым они принадлежат», — призывают правозащитники.

Беларусь улучшала отношения с Западом на фоне разгонов мирных акций и арестов

С февраля по апрель белорусские власти жестоко подавляли мирные протесты, говорится в отчете Amnesty International. Правительство страны по-прежнему отказывалось принять мандат Специального докладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси. Несколько человек, обратившихся за международной защитой, были возвращены в страны, где им угрожают пытки и другие виды жестокого обращения. Продолжали действовать суровые законодательные ограничения в отношении СМИ, НКО, политических партий и публичных собраний. Одного человека казнили и еще четверых приговорили к смерти.

Продолжалось сближение между Беларусью и ее западными соседями. В июле в столице страны Минске прошла Парламентская ассамблея ОБСЕ.

На фоне этого, отмечают в Amnesty International, в Беларуси появился узник совести. Суд Заводского района города Минска 7 апреля заменил условный срок реальным двухлетним заключением Дмитрию Полиенко , осужденному в 2016 году.



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

«Суды одинаково без вопросов принимали рапорты милиционеров в качестве доказательств вины»

В феврале и марте тысячи людей по всей стране выходили на мирные митинги против налога на безработных. С февраля по апрель в связи с акциями протеста было задержано более 900 человек, включая политических активистов, которым не давали попасть на митинги, и журналистов. Не менее 177 человек были признаны виновными в предполагаемых административных правонарушениях и оштрафованы либо арестованы на сроки от пяти до 25 суток. Во всех случаях, кроме одного, задержанных судили суммарно: все суды одинаково без вопросов принимали рапорты милиционеров в качестве доказательств вины.



Фото: Игорь Матвеев

Кроме участников акции, напоминают в Amnesty International, 25 марта прошлого года в офисе лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» были задержаны белорусские и иностранные правозащитники и журналисты. В течение нескольких месяцев протеста, за отсутствие аккредитации было задержано и оштрафовано более 100 журналистов печатных изданий, радиостанций и телеканалов, причём некоторых задерживали неоднократно. Журналистку из Гомеля (юго-восток Беларуси) Ларису Щирякову задержали и оштрафовали, насколько известно, за трансляцию митинга. По ее словам, в милиции ее предупредили, что в случае последующих административных правонарушений ее семье может быть придан статус «социально-опасного положения», и тогда ее 11-летнего сына могут забрать в детский дом.

В Беларуси отсутствовала система предоставления убежища

В Беларуси отсутствовала работающая система предоставления убежища . Власти неоднократно выдавали лиц, обратившихся за международной защитой, в страны, где им могут угрожать пытки и другие виды жестокого обращения. В Россию 5 сентября был принудительно возвращен этнический чеченец Имран Саламов, утверждавший, что его многократно пытали в Чечне. На момент высылки он пытался обжаловать отказ в предоставлении убежища.



Фото: TUT.BY

Чеченские власти 11 сентября подтвердили, что он находится под стражей полиции в столице Чечни Грозном. Однако с тех пор он ни разу не связался ни с адвокатом, ни с родственниками, и по состоянию на конец года его местонахождение оставалось неизвестным. После его принудительного возвращения белорусские власти провели проверку и установили, что имело место нарушение белорусского законодательства, и что Имрана Саламова преждевременно выслали из Беларуси.

В отношении нескольких сотрудников, причастных к его делу, было возбуждено дисциплинарное производство, которое до конца года ещё не завершилось. В декабре 2016 года по запросу Азербайджана на территории Беларуси был задержан российско-украинско-израильский блогер Александр Лапшин . В феврале он был экстрадирован в Азербайджан, где его произвольно задержали и судили в связи с публикациями в его блоге с критикой в адрес азербайджанских властей. Александра Лапшина приговорили к трем годам лишения свободы, а 11 сентября он получил помилование президента и был отпущен на свободу