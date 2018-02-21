Компания «Евроторг» готова взять в аренду магазины «Белкоопсоюза» в Оршанском и Борисовском районах. Об этом сообщил на пресс-конференции в Минске гендиректор «Евроторга» (управляет магазинами «Евроопт» и «Бруснічка») Андрей Зубков.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«В настоящее время компания находится в активном диалоге с Белкоопсоюзом и по многим вопросам находит взаимопонимание. Белкоопсоюз подтверждает, что готов передать нам в аренду торговые объекты в двух районах Беларуси — Борисовском и Оршанском. Мы надеемся, что в максимально короткие сроки заключим договора и сможем начать обслуживание населения», — сказал Зубков.

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Топ-менеджер не сказал о каком количестве магазинов идет речь и будут ли в этих районах оставаться магазины «Родны кут», потому что это «предмет переговоров».

В 2018 году в любом населенном пункте, в котором проживают от 200 человек, «Евроопт» готов открыть стационарный торговый объект, а торговлю в деревнях с меньшим населением обеспечить с помощью автолавок.

«Более того, мы готовы к комплексной работе в районах — не по отдельным маршрутам и в некоторых деревнях, а взяв на себя ответственность за торговое обеспечение сельских жителей целиком, открыв в крупных деревнях стационарные магазины, а маленькие — обеспечив автолавками. Кроме того, при необходимости обеспечивается подвоз жителей в ближайший город к крупному торговому центру. В минувшем году в разных регионах Беларуси мы доставили к магазинам и обратно около 120 тыс. покупателей», — сообщил Андрей Зубков.

Компания разработала типовые проекты магазинов для сельской местности. И как только будет получен от местной власти участок под строительство торгового объекта, «Евроторг» готов приступить к работе. Быстровозводимые конструкции позволят ввести в строй торговый объект оперативно — на протяжении буквально трех месяцев с момента получения всех необходимых документов. Также компания заинтересована в аренде уже существующих помещений, пригодных для открытия магазинов.

По информации на 1 января 2018 года «Евроторг» управлял 500 магазинами под брендами «Евроопт» и «Бруснічка» в 145 населенных пунктах Беларуси. «Наша торговая сеть в 2017-м году выросла на несколько десятков объектов», — отметил Зубков. Он не смог раскрыть планы по открытию новых магазинов на текущий год, потому что неизвестно, сколько участков компания получит от местных властей.

«Евроторг» является крупнейшим продуктовым ритейлером в Беларуси, доля которого на рынке розничной торговли продуктами питания составляет чуть менее 19%, сообщила компания. До антимонопольного барьера остался 1 процентный пункт, если не учитывать отношения с «Доброномом». Как компания планирует свое дальнейшее развитие?

«По новому указу, сельские населенные пункты не будут включаться в долю. Пойдем в деревню и будем там развиваться. Кроме того, есть населенные пункты, где мы не имеем этой доли. Но в любом случае законодательство не будем нарушать», — ответил Зубков. В указе «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания» предусмотрена норма, что торговые сети смогут открывать новые точки в сельской местности, даже если их доля в розничном товарообороте района превысила 20%.

Торговля на селе для «Евроопта» «экономически обоснованный проект». «Прибыль незначительная, но плюсовая. Однако социальный аспект для нас довольно серьезный», — сказал Андрей Зубков.

«Евроторг» в 2017 году увеличил выручку на 5,5% до 4,097 млрд рублей по сравнению с 2016 годом. В валютном эквиваленте данный показатель вырос на 8,6% до 2,12 млрд долларов, говорится в сообщении компании. Другие финансовые результаты компания обещает раскрыть в апреле.

В прошедшем году «Евроторг» привлек 350 млн долларов благодаря выпуску и размещению еврооблигаций. Зубков пояснил, что большая часть ресурсов была направлена на рефинансирование кредитов. «Мы погасили кредиты на 310 млн долларов в разных банках», — сказал топ-менеджер.