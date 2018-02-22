Борьба с фальсификатом или собственными складами? Молочный запрет Минск и Москва обсудят 26 марта

Достигнута договоренность о встрече и проведении консультаций по вопросу поставок в Россию молочной продукции в Москве 26 февраля, заявил первый заместитель министра Минсельхозпрода Леонид Маринич.

«В телефонном режиме белорусские коллеги сообщили о готовности встречи для обсуждения вопроса введенного Россельхознадзором временного ограничения на поставки молочной продукции — сырья. Встреча может состояться на будущей неделе», — цитирует ТАСС официального представителя Россельхознадзора Юлию Мелано.

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в интервью телеканалу «Россия 24» заявил , что поддерживает усиленный контроль за ввозом сухого молока и молочной продукции из Беларуси, «потому что, к сожалению, за последнее время мы видим налицо факты фальсификата и расширения через Беларусь реэкспорта некачественной продукции».

Ткачев отметил, что дал поручение Россельхознадзору разработать методику выявления сухого молока и в молоке, и в молочных продуктах. «Это позволит значительно очистить рынок, улучшить ситуацию по качеству продукции», — пояснил он.

Россия заявила о запрете с 26 февраля ввоза из Беларуси молока, сливок и другой молочной продукции, о чем сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

В списке запрещенных к ввозу продуктов — молоко и сливки пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные наливом; молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные; сыворотки молочные наливные концентрированные, сухие; концентрат сывороточного и молочного белка.

Отмечается, что запрет вводится в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Беларуси в Россию.

Решение о запрете поставок было принято на совещании в Россельхознадзоре с участием заместителя руководителя ведомства Николая Власова. В ведомстве подчеркнули, что временные ограничения вводятся «до проведения соответствующих переговоров с ветеринарной службой Республики Беларусь».

Ранее Россельхознадзор неоднократно то приостанавливал, то разрешал ввоз мясо-молочной продукции и мяса птицы в Россию с предприятий Беларуси. Претензии касались нарушений ветеринарно-санитарных требований. В прошлом году на белорусских заводах работали инспекторы Россельхознадзора. По неофициальной информации, такими методами Россия дает отпор так называемым санкционным поставкам. Минск настаивает на абсолютно легальной продаже своей продукции.

В прошлом году Беларусь поставила в Россию молока и сливок на 227,8 млн долларов, что на 26,4% больше уровня 2016 года. Экспорт сухого молока упал на 12,8% — до 371,4 млн долларов.

Российские СМИ неоднократно писали о том, что закрытие поставок сухого молока из Беларуси действительно выгодно российской сушильной отрасли, у которой скопились большие складские запасы.

«Мы посчитали складские остатки на конец сентября 2017 года. Оказалось 30 тыс. тонн, что на 147% больше аналогичного периода 2016 года. Сухого молока в 2017 году мы произвели на 25−26% больше, чем в 2016 году, а на складах осталось на 220% больше, чем в годом ранее. 30 тыс. тонн сухого молока, 30 тыс. тонн сыра и 15 тыс. тонн масла. Т.е. то, что мы нарастили в производстве молока, — мы положили на склад», — цитировал DairyNews.ru Андрея Ярового, члена правления Мелеузовского МКК, подчеркивая, что рост складских остатков в РФ всегда приводит к забою стада.