Президент рассказал о новейшем вооружении, поставляемом в армию Беларуси

Одним из приоритетных направлений развития Вооруженных Сил является их оснащение новым вооружением. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании, посвященном 100-летию Вооруженных Сил Беларуси, передает БЕЛТА.



Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Одним из приоритетных направлений развития Вооруженных Сил является их оснащение новым, а также модернизированным вооружением и техникой, обратил внимание президент. Значительную роль в этом процессе играет белорусский оборонно-промышленный комплекс.

«Изучая горький опыт последних конфликтов, столкновений и войн, мы поняли, что той войны, которую мы пережили, не будет на нашей земле. Не будет фронтов, танков и артиллерии, не будут кучами летать самолеты: слишком развито современное оружие», — отметил Александр Лукашенко. Сегодня необходимо развивать высокоточное оружие. И Беларусь работает в этом направлении, разрабатывая собственное вооружение. За помощь в этой сфере глава государства выразил особую благодарность китайской стороне.

Первым образцом высокоточного оружия, которое поступило в белорусскую армию, стала отечественная реактивная система залпового огня «Полонез». А уже в октябре 2017 года во время испытаний подтверждены возможности этого оружия с новой ракетой, позволяющей поражать объекты на расстоянии около 300 км. «Эта система превзошла наши ожидания. Она уже сегодня пользуется спросом зарубежных государства. И мы начали производство этого очень дорогостоящего оружия для нескольких государств мира, оснащая и свою армию», — рассказал президент.

Для развития противовоздушной обороны создан новый отечественный зенитный ракетный комплекс средней дальности, который может уничтожать воздушные цели, в том числе беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.

Кроме того, разработана линейка белорусских легкобронированных автомобилей. Начато производство и спланирована поставка в войска отечественных боевых машин «Кайман».

«Мы создали самые современные мобильные подразделения в наших Вооруженных Силах, в случае конфликта они разворачиваются в течение двух-трех часов. Они должны быть мобильными, и перед нами стала задача: а как перебрасывать подразделения в нужную точку военного конфликта. И нужно было создавать самые современные бронированные автомобили. Мы их создали», — констатировал Александр Лукашенко.

Продолжаются в Беларуси и работы по модернизации и испытанию ударных и разведывательных беспилотных авиационных комплексов. «Война все больше приходит к тому, что в самолетах не будут сидеть люди, в танках также не будет военнослужащих. Все больше и больше говорят о том, что будут воевать роботы. Беспилотные авиационные комплексы — это и есть те роботы, которые без находящихся внутри людей могут нанести непоправимый вред противнику», — сказал президент.

В течение ближайших лет планируется закупить и поставить в войска станции спутниковой связи и мобильные телекоммуникационные комплексы.

Немаловажное значение в подготовке войск уделяется обучению солдат и офицеров современным способам ведения войны, подчеркнул глава государства. «При возникновении военной угрозы мы должны быть готовы к обеспечению всенародной защиты Беларуси. 70 тыс. военнослужащих нашей армии не обеспечат оборону нашего государства. Уроки прошедших войны и особенно войны, которая прокатилась по нам, учат нас, что землю надо защищать всем народом. Для этого продолжается совершенствование системы территориальной обороны. В случае военного конфликта мы в состоянии в течение короткого промежутка времени поставить под ружье полмиллиона человек и силами территориальной обороны обеспечить защиту важнейших объектов. В этом суть нашей оборонной доктрины», — обратил внимание Александр Лукашенко.