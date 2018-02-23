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Есть ли место женщинам на войне? Агент по недвижимости о том, как служила в силовом ведомстве и без сожаления ушла
23.02.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
- Дело было в 2001 году. Тогда я рассталась с мужем и осталась одна, с дочкой на руках. Нужно было выплачивать кредит за кооперативную квартиру, а я - выпускница консерватории, по гастролям езжу. В те годы отношение государства к работникам культуры сильно изменилось, зарплаты стали мизерными. Кроме того, у меня перед глазами был пример коллег, которые играют одну и ту же партию с 17 до 67 лет. Мне не хотелось идти по их стопам. Я закончила курсы секретарей-референтов и просто купила газетку.
А в ней - объявление: требуется секретарь-референт командира воинской части. И я пришла туда попробовать свои силы.
В ходе собеседования самый «большой начальник» задавал мне самые разные вопросы, его интересовало даже, в какой школе я училась. Оказалось, в той же гимназии, где учится его сын. У нас как-то сразу сложилось доверительное общение. Мы друг друга понимали с полуслова.
Решение о моем назначении было принято стремительно, и тут началось…
Курс молодого бойца
- После принятия Военной присяги, нужно было пройти обучение. Никаких физических нормативов; сдать нужно было уставы, огневую подготовку и прибытие по тревоге.
Последнее было мне совершенно не под силу. По тревоге среди ночи нужно было приехать в часть и захватить с собой тревожный чемоданчик с провизией, одеждой, аптечкой и еще целым списком, по-моему, не очень логичных и связанных между собой вещей (фонарик, конверты, цветные карандаши) - чего там только не было. Начальник, который сверял содержимое чемоданчиков, был очень скромных нравов и тушевался при виде женщин. Я знала, что у меня не хватает многого, что положено иметь по списку, поэтому часто шла на хитрость. Нужно было иметь при себе два комплекта белья. И вот его я клала на самый верх. Кружевное. Эта тактика меня не подвела ни разу: как только начальники видели мои трусики, то краснея и бледнея, на этом и заканчивали осмотр.
Огневая подготовка в тире – отдельная песня. Я – в мини-юбке, пистолет давал отдачу, от которой меня всю отбрасывало назад, я, соответственно, визжала. На помощь сбегались все сослуживцы и ловили меня по углам тира. Такой смех стоял при этом! Но в мишень я попадала, нормативы сдавала без проблем. Я просто вела себя совершенно естественно и по-женски, и понимала, какое нежное впечатление при этом произвожу на мужчин.
На службе я купалась в мужском внимании. Однако муштра есть муштра. В часть нужно было являться минута в минуту. Порой, опаздывая из Малиновки, помня о возможном лишении премии, попросту ловила попутку и умоляла: “Ой, на военную службу опаздываю! Спасите-помогите!”, а они: “На службу? Милая, эко тебя угораздило!”
О женщинах на службе
- Чем я занималась? Организация деловых встреч начальника, делопроизводство, доклады по отдельным поручениям, прием посетителей, рабочая корреспонденция и многое другое. Что было в письмах, - сказать не могу. Были те, от которых у меня волосы дыбом вставали. Но я не имею права даже намекнуть, что за темы в них поднимались.
Думаю, я была частью имиджа начальника. Бывало, мужчины спорят о своих военных делах, кричат, ругаются, и тут захожу я: в узкой юбке, белой рубашке. Все успокаивались, смолкали, подтягивали животики и забывали на некоторое время предмет горячего спора. Может, этого начальник и добивался?
Женщины на службе мотивируют, вдохновляют. Дают мужчинам стимул, подстегивают. Я совершенно не согласна с тем, что интересные женщины мешают мужчинам отдавать долг Родине. Но «военка» - это чисто мужская территория, и с этим нужно считаться. Там мужики через горячие точки, отдаленные гарнизоны бывшего Советского Союза прошли, со своим армейским, не всегда понятным «багажом», а тут я с красивыми ногами.
Вообще, женщин в воинской части можно было сосчитать по пальцам, поскольку в военное училище и на службу брали и берут в основном только мужчин. Женщины в большинстве работали лишь на гражданских должностях, в погонах было не много.
У войны не женское лицо - точнее не скажешь. За каждым героическим подвигом стоит чье-то преступление. Нужно ли это женщине? Не думаю. Да, есть женщины, которые посвящают свою жизнь воинской службе, но они часто теряют себя как женщину в полном смысле этого слова.
Мне повезло, я служила в элитной штабной части, попади в боевую – полигоны, учения, без учета времени – не знаю, как бы я все это «потянула» и какой бы след при этом оставила военная служба в моей жизни.
Но у меня были совершенно другие интересы: я дослужилась до сержанта и покинула ведомство. Ну, так хотела, чтобы мне дали звание прапорщика, которому положен красивый китель вместо курточки. А вот не судьба!
В моей военной службе вообще мало было романтики, экшена, которые щедро расписаны в фильмах и книгах. На службе есть женщины, которые с утра до вечера выполняют монотонную, рутинную работу. Но, лично я бы не смогла всю жизнь заниматься одним и тем же конвейером. Честно говоря, я и за два года очень устала от этого. Правда, на деньги, заработанные на службе, я достойно могла содержать дочь и выплачивать кредит за квартиру. Все это - в одиночку.
О мужчинах на службе
- Мне очень нравилось быть частью мужского коллектива. То была совершенно особая каста мужчин - Атосы, Портосы, Армисы и Д’Артаньяны, которых, ах, сейчас уж и не встретишь. В них было всё: золотые головы, храбрость и мужественность - поистине элита Вооруженных Сил.
Быть их частью - это как иметь сотню братьев. Они всегда мне по жизни помогали и помогают до сих пор. Во время службы у меня умер отчим, мать его безумно любила, он заменил мне отца, и это легло на мои плечи. Так вот, деньги собирали и помогали во всем мне, сержантику, офицеры-аксакалы части.
Конечно, уровень мужчин на «военке» совсем другой. Это мужики в квадрате. И мне всегда есть, что противопоставить мужским «понтам»: я просто имею право спросить: «Пацан, а ты-то в армии служил? Нет? А я – служила!»
Из «военки» - в недвижимость
- За два года службы у меня появился опыт трех приватизаций по прецедентному праву, и я выиграла суд по квартирному вопросу у государственной структуры. Это была ситуация, связанная с моей тетей. Ей выделили квартиру взамен снесенного дома, но поскольку тетя была больна онкологией, и исполком знал об этом, он решил эту квартиру по беспределу забрать.
Я изучила Жилищный кодекс и нормативку наизусть, нашла бойца-адвоката. Но на последних прениях он уехал по уголовному делу в Могилев. А мне предстоял последний бой!
На дворе было лето. Я надела военную форму, каблуки, а юрист исполкома сидела в на заседании в сандалиях на босу ногу и платьишке в цветочки. Она начинает подменять понятия, а я в ответ: “Стоп, подмена понятий! Точно – так…!». Судебный иск я выиграла.
Армия меня научила побеждать. К этому - уставная точность, способность эффективно работать с законодательством, формулировками, документами, четко им следовать - это все оттуда, со службы. И как мне это пригодилось в работе с недвижимостью!
Я ушла со службы в 2003 году. Так совпало, что мой начальник уволился, да и я уже не особо стремилась оставаться. Честно говоря, стало просто скучно перекладывать бумажки. Хотелось живого дела.
Я просто купила газетку. Во второй раз. Там было объявление о наборе сотрудников в «ПАКОДАН»…
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Есть ли место женщинам на войне? Агент по недвижимости о том, как служила в силовом ведомстве и без сожаления ушла
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