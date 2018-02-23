Есть ли место женщинам на войне? Агент по недвижимости о том, как служила в силовом ведомстве и без сожаления ушла

- Дело было в 2001 году. Тогда я рассталась с мужем и осталась одна, с дочкой на руках. Нужно было выплачивать кредит за кооперативную квартиру, а я - выпускница консерватории, по гастролям езжу. В те годы отношение государства к работникам культуры сильно изменилось, зарплаты стали мизерными. Кроме того, у меня перед глазами был пример коллег, которые играют одну и ту же партию с 17 до 67 лет. Мне не хотелось идти по их стопам. Я закончила курсы секретарей-референтов и просто купила газетку.

А в ней - объявление: требуется секретарь-референт командира воинской части. И я пришла туда попробовать свои силы.

В ходе собеседования самый «большой начальник» задавал мне самые разные вопросы, его интересовало даже, в какой школе я училась. Оказалось, в той же гимназии, где учится его сын. У нас как-то сразу сложилось доверительное общение. Мы друг друга понимали с полуслова.

Решение о моем назначении было принято стремительно, и тут началось…