Решением суд Жабинского района председатель Объединенной гражданской партии (ОГП) Анатолий Лебедько за «неповиновение сотруднику ГАИ» получил штраф 50 базовых величин и трое суток ареста. Об этом Лебедько сообщил на своей странице в Facebook.

Лебедько, напомним, был задержан 9 февраля после пикета кандидатов в депутаты местных Советов в Бресте.

После мероприятия машину с Анатолием Лебедько и Александром Добровольским «без внятного объяснения причин» остановили на трассе Брест — Минск в Жабинковском районе. Лебедько доставили в Жабинковский РОВД, где составили протокол о неповиновении сотруднику милиции и объявили о задержании. После его перевезли в РОВД Кобрина.

Лебедько отрицал обвинения в неповиновении сотруднику милиции.

— Сотрудники ГАИ меня сами вытянули физически из автомобиля. В РОВД Кобрина дело для суда готовили 5 часов, на меня составили два протокола. Один — что я не имел права управлять транспортным средством — у меня истекли права, а медицинскую справку мне не дают. У меня был один случай, когда я потерял сознание, и поэтому мне говорят, что не могут дать справку, хотя все комиссии я прошел. Второй протокол — о неподчинении сотрудникам ГАИ, которые нас остановили. Но это ложь.