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Лебедько получил штраф и "сутки" за неповиновение милиции

23.02.2018 14:56 — Новости Экономики | Tut.by  
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Решением суд Жабинского района председатель Объединенной гражданской партии (ОГП) Анатолий Лебедько за «неповиновение сотруднику ГАИ» получил штраф 50 базовых величин и трое суток ареста. Об этом Лебедько сообщил на своей странице в Facebook.

Лебедько, напомним, был задержан 9 февраля после пикета кандидатов в депутаты местных Советов в Бресте.

После мероприятия машину с Анатолием Лебедько и Александром Добровольским «без внятного объяснения причин» остановили на трассе Брест — Минск в Жабинковском районе. Лебедько доставили в Жабинковский РОВД, где составили протокол о неповиновении сотруднику милиции и объявили о задержании. После его перевезли в РОВД Кобрина.

Лебедько отрицал обвинения в неповиновении сотруднику милиции.

— Сотрудники ГАИ меня сами вытянули физически из автомобиля. В РОВД Кобрина дело для суда готовили 5 часов, на меня составили два протокола. Один — что я не имел права управлять транспортным средством — у меня истекли права, а медицинскую справку мне не дают. У меня был один случай, когда я потерял сознание, и поэтому мне говорят, что не могут дать справку, хотя все комиссии я прошел. Второй протокол — о неподчинении сотрудникам ГАИ, которые нас остановили. Но это ложь.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Решением суд Жабинского района председатель Объединенной гражданской партии (ОГП) Анатолий Лебедько за "неповиновение сотруднику ГАИ" получил штраф 50 базовых...

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