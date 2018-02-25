Председателем оргкомитета БСДП (Народная Грамада) переизбран Николай Статкевич

Николай Статкевич переизбран председателем оргкомитета по созданию Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада). Соответствующее решение приняли 25 февраля делегаты четвертой сессии учредительного съезда организации в Минске.

«Для меня это честь. Я постараюсь оправдать ваше доверие. Буду идти до конца, чтобы реализовать наши цели и задачи», — заявил политик.

Оргкомитет по созданию БСДП (Народная Грамада) пока воздержится от официальной регистрации в Министерстве юстиции.

Как отметил Статкевич, сейчас нет смысла пытаться зарегистрироваться, так как власти уже много лет принимают только отрицательные решения при попытках оппозиционных партий добиться официального статуса.

Кроме того, сказал он, регистрация требует подачи в Минюст перечня всех учредителей партии, что позволит властям получить сведения о них для оказания давления.

При этом Статкевич выразил уверенность, что придет время, когда БСДП (Народная Грамада) будет официально зарегистрирована.

Сегодня на съезде были приняты взятые за основу проекты устава и программы деятельности организации, избрано руководство.

Первая сессия учредительного съезда партии прошла 25 ноября 2007 года, на ней Статкевич был избран председателем оргкомитета.

В настоящее время в стране действуют еще две социал-демократические оппозиционные партии — Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) во главе с Ириной Вешторд и Белорусская социал-демократическая Грамада под руководством Станислава Шушкевича.