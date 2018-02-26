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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 февраля 2018 года

26.02.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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После недолгого замедления рост цен на квартиры в Минске вновь вернулся к тем темпам, которые мы наблюдали в конце прошлого года. За отчетную неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,5% и составил 1252 $/м2.

По сравнению с минимальным значением 2017 года квартиры на вторичном рынке подорожали уже на 10%.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 февраля 2018 года

Выросли в цене и столичные новостройки. Средняя цена квартир на первичном рынке жилья поднялась за неделю на 0,2% и составила 1229 $/м2. Если в конце декабря цены на новостройки сравнялись со «вторичкой», то сейчас они дешевле примерно на $20 за квадратный метр.

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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 февраля 2018 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 февраля 2018 года

Минувшая неделя завершилась довольно ощутимым ростом предложения. За последние три недели это уже второй такой случай. Общее количество выставленных на продажу квартир увеличилось на 1,9% и на этот раз предложение росло во всех без исключения сегментах. Максимальный приток был отмечен у 1-комнатных квартир (+5,0%). 2- и 3-комнатных квартир стало больше на 0,9-1,1%. Предложение квартир с четырьмя комнатами за неделю увеличилось на 1,8%.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 26 февраля следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 февраля 2018 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 февраля 2018 года

Локомотивом общего роста цен на этот раз выступил 1- и 2-комнатные квартиры, подорожавшие на 0,7%. Что касается квартир с большим числом комнат, то 4-комнатные выросли в цене на 0,2%, а у «трешек» динамика была нулевой.

Растёт ценовой разрыв: год назад квадратный метр в 1-комнатных квартирах был на 4% дороже, чем в 2-комнатных, и на 7% дороже, чем в 3- и 4-комнатных квартирах. Сегодня эти показатели составляют 6%, 11% и 12% соответственно.

Изменение цен в районах Минска на 26 февраля выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 февраля 2018 года

Районные результаты изобиловали резкими колебаниями цен. В Московском районе средний уровень цен на квартиры опустился на 0,8%, а в Партизанском – на внушительные 1,8%. В то же время сразу у пяти районов рост превысил 1%. Среди них Фрунзенский (+1,1%), Советский (+1,2%), Центральный (+1,5%), Заводской (+1,7%) и Ленинский (+2,5%). В последнем квартиры подорожали за последний месяц более чем на 6%.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 февраля 2018 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 февраля 2018 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 734 $/м2 (+0,3%), Витебск – 604 $/м2 (+0,6%), Гомель – 607 $/м2 (+0,1%), Гродно – 700 $/м2 (+0,5%), Могилев – 616 $/м2 (+0,2%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю выросла на 0,8% и составляет 2 918 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru. ­

Киев:

·  Средняя цена на вторичном рынке за неделю опустилась на 0,5% и составляет 1504 $/м2.

·  Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте опустилась на 0,2% и равняется 822 $/м2. Источник данных – украинский портал Realt.ua.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 19 по 26 февраля 2018 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...

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