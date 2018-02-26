Прошедший два месяца назад в Минске «конопляный марш» дискредитирует демократическую оппозицию и оскорбляет христиан. С таким заявлением сегодня выступила незарегистрированная партия БХД.



Фото акции взято со страницы: facebook.com/LegalizeBelarus. Легалайзом называют признание на государственном уровне марихуаны легальным и разрешенным к продаже веществом

Напомним, 25 декабря активисты инициативы Legalize Belarus вышли на улицы столицы «колядовать». Но вместо традиционной звезды на шесты водрузили изображение конопли.

Так молодые люди выступили за реформу статьи 328-й Уголовного кодекса, которой предусмотрена ответственность за оборот наркотиков и психотропов. Из примерно 15 человек четверых потом оштрафовали .

«Мы возмущены акцией, которую проводила кампания «Легалайз» организации «Дзея» во время Рождества Христова. Во время «колядования» люди ходили по Минску и пели белорусские колядные песни, где Имя Христа было заменено на слово «ганджубас» (что значит «наркота»): «Ганджубас радзіўся, свет узвесяліўся, Ганджубаса раджэнне — свету на збаўленне», — указано в заявлении Белорусской христианской демократии. Словом «ганджубас», как правило, называют марихуану.

Кроме того, БХД возмущена тем, что на пикетах активистов «Дзеі» используется логотип к 100-летию БНР и бело-красно-белый флаг.

«Тему уже подхватило БТ. Нелепая и провокационная кампания «Легалайза» дискредитирует и ставит под удар кампании, которые проводятся демократическими силами страны, в том числе празднование 100-летия БНР», — говорится в заявлении.

БХД заявила, что категорически осуждает кампанию за легализацию наркотиков. И не желает, чтобы ее имя — как и всего демократического сообщества — стояло рядом с такими «сомнительными» акциями.

«Возмутительно еще и то, что своей кампанией они компрометируют людей, которые добиваются освобождения своих незаконно или чрезмерно осужденных родных по статье 328-й», — добавила сопредседатель оргкомитета по созданию партии БХД Ольга Ковалькова.