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"Заменили имя Христа на слово "наркота": активисты БХД возмущены акцией за легализацию марихуаны
26.02.2018 15:20 — Новости Экономики | Tut.by
Прошедший два месяца назад в Минске «конопляный марш» дискредитирует демократическую оппозицию и оскорбляет христиан. С таким
Напомним, 25 декабря активисты инициативы Legalize Belarus вышли на улицы столицы «колядовать». Но вместо традиционной звезды на шесты водрузили изображение конопли.
Так молодые люди выступили за реформу статьи 328-й Уголовного кодекса, которой предусмотрена ответственность за оборот наркотиков и психотропов. Из примерно 15 человек четверых потом
«Мы возмущены акцией, которую проводила кампания «Легалайз» организации «Дзея» во время Рождества Христова. Во время «колядования» люди ходили по Минску и пели белорусские колядные песни, где Имя Христа было заменено на слово «ганджубас» (что значит «наркота»): «Ганджубас радзіўся, свет узвесяліўся, Ганджубаса раджэнне — свету на збаўленне», — указано в заявлении Белорусской христианской демократии. Словом «ганджубас», как правило, называют марихуану.
Кроме того, БХД возмущена тем, что на пикетах активистов «Дзеі» используется логотип к 100-летию БНР и бело-красно-белый флаг.
«Тему уже подхватило БТ. Нелепая и провокационная кампания «Легалайза» дискредитирует и ставит под удар кампании, которые проводятся демократическими силами страны, в том числе празднование 100-летия БНР», — говорится в заявлении.
БХД заявила, что категорически осуждает кампанию за легализацию наркотиков. И не желает, чтобы ее имя — как и всего демократического сообщества — стояло рядом с такими «сомнительными» акциями.
«Возмутительно еще и то, что своей кампанией они компрометируют людей, которые добиваются освобождения своих незаконно или чрезмерно осужденных родных по статье 328-й», — добавила сопредседатель оргкомитета по созданию партии БХД Ольга Ковалькова.
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Они выступили против подобных акций. И просят не использовать там БЧБ-флаг и логотип к 100-летию БНР.
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