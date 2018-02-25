Экономический суд Минска признал легенду легпрома госкомпанию «Сукно» экономически несостоятельной и назначил в отношении предприятия санацию продолжительностью 18 месяцев. Информация об этом размещена в Едином государственном реестре сведений о банкротстве.





Летом 2017 года «Сукно» с согласия основных акционеров, которыми являются концерн «Беллегпром» и Мингорисполком (контролируют 68% акций), направило заявление о признании предприятия банкротом. Заявление было обосновано «неплатежеспособностью предприятия, которая приобретает устойчивый характер». Суд назначил временного управляющего и ввел защитный период.

7 февраля 2018 года собрание кредиторов большинством голосов утвердило подготовленный антикризисным управляющим и утвержденный «Беллегпромом», осуществляющим владельческий надзор за принадлежащими государству акциями «Сукна», план санации.

Он включает в себя, в том числе, наращивание объемов производства, оптимизацию организационной структуры должника, взыскание дебиторской задолженности, реализацию неликвидных либо неэффективно используемых активов, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Из представленных суду материалов следует, что в реестр требований кредиторов включены требования на общую сумму, эквивалентную 7,3 млн рублей. Антикризисным управляющим выявлены принадлежащие должнику активы общей стоимостью почти 15 млн рублей.

Экономический суд утвердил предложенный план санации и назначил период оздоровления ОАО «Сукно» продолжительностью по 7 августа 2019 года.

Госпредприятие продает ткани, которые используются в том числе силовыми структурами, но не в тех объемах, что нужны для эффективной работы. Поэтому председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик предлагал рассмотреть возможность перемещения «Сукна» на площади ОАО «Камволь». «Во-первых, отходы камвольного производства являются основным сырьем для суконного производства. Во-вторых, у них очень близкая сопряженность по технологическому оборудованию. В-третьих, не надо будет содержать огромный аппарат управления и техспециалистов. К тому же на сегодня у ОАО «Сукно» 43 тыс. кв. м площадей с их объемом выпуска чуть более 30 тыс. м. Это нонсенс. На «Камволе» 16 тыс. кв. м площадей. Правда, часть сдается в аренду, но мы считаем, что нужно их зарезервировать для перемещения «Сукна» на «Камволь», — сказал он (цитата по БЕЛТА ).