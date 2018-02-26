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Запрет с отсрочкой. Москва перенесла срок введения ограничений на поставку молока из Беларуси

26.02.2018 18:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Россия переносит срок введения временных ограничений на поставки молока и некоторых других видов молочной продукции белорусского производства, сообщает Россельхознадзор.

Новая дата введения ограничений — 6 марта 2018 года, 18.00.

Речь идет о поставках на территорию Российской Федерации с территории Беларуси сырья:

— молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом;

— молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных;

— сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой;

— концентрата сывороточного и молочного белка.

Россельхознадзор одновременно сообщает, что партии указанных товаров, поступивших на временные контрольные ветеринарные пункты, расположенные на российско-белорусском участке границы, после 18:00 6 марта 2018 года будут возвращены в  Беларусь.

Как ранее сообщалось, прежний срок Минск и Москва обсудят молочный запрет">введения запрета был — 26 февраля. В этот день в Москву на переговоры вылетела делегация Минсельхозпрода во главе с вице-премьером Михаилом Русым. С резкой критикой решения Москвы выступила ЕЭК, заявив, что у Россельхознадзора нет оснований для введения ограничений на ввоз продукции с территории всей страны.

Ранее Россельхознадзор неоднократно то приостанавливал, то разрешал ввоз мясо-молочной продукции и мяса птицы в Россию с предприятий Беларуси. Претензии касались нарушений ветеринарно-санитарных требований. В прошлом году на белорусских заводах работали инспекторы Россельхознадзора. По неофициальной информации, такими методами Россия дает отпор так называемым санкционным поставкам. Минск настаивает на абсолютно легальной продаже своей продукции.

В прошлом году Беларусь поставила в Россию молока и сливок на 227,8 млн долларов, что на 26,4% больше уровня 2016 года. Экспорт сухого молока упал на 12,8% — до 371,4 млн долларов. Теперь под угрозой оказались одни из ключевых экспортных позиций

Российские СМИ неоднократно писали о том, что закрытие поставок сухого молока из Беларуси действительно выгодно российской сушильной отрасли, у которой скопились большие складские запасы.

 
Теги: Минск
 
 
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