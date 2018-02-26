Экс-кандидату в депутаты ответили из районной комиссии по поводу активиста, проголосовавшего трижды

Фрунзенская районная избирательная комиссия утверждает, что бюллетени для голосования на местных выборах выдавались всем избирателям на основании Постановления ЦИК. Такой ответ пришел экс-кандидату в депутаты Никите Семененко на его заявление по поводу того, что активист Денис Кравчук смог проголосовать трижды на разных участках.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, активист гражданского движения «Дзея» Денис Кравчук смог три раза проголосовать на разных участках Минска, не имея даже столичной прописки. Перед тем как идти голосовать, молодой человек поставил в паспорт специальную отметку «000−179», о которой узнал из соцсетей. Денис решил провести эксперимент: поставил себе в паспорт эту отметку и пошел голосовать в школы и гимназии. В гимназии № 4 ему выдали бюллетень, и он проголосовал. Удалось это сделать и в школах № 185 и № 201. Весь процесс он снимал на видео.

Вечером 17 февраля кандидат в депутаты, активист движения «За Свободу» Никита Семененко обратился в милицию. Его заявление, как и видео, снятое Кравчуком, в милиции приняли.

Ответ из милиции Семененко еще не пришел. А его обращение из МВД было перенаправлено в районную избирательную комиссию, откуда пришел ответ, что бюллетени для голосования выдавались избирателям членами участковой комиссии на основании списка граждан, имеющих право участвовать в выборах после предъявления паспорта или иного документа, определенного Постановлением ЦИК Беларуси.

«Данная информация подтверждена наблюдателями политических партий и общественных объединений», — написано в ответе.





Согласно постановлению, для получения бюллетеня кроме паспорта можно предъявить водительское удостоверение, военный билет (для военнослужащих срочной службы), пенсионное удостоверение, служебное удостоверение государственного служащего, справку органов внутренних дел (для граждан, утративших паспорт), студенческий билет.

Но Кравчук везде предъявлял паспорт с той самой пометкой 000−179.

— Я везде предъявлял паспорт, ни в какие списки включен не был. То есть районная комиссия своим ответом подтверждает, что я могу три раза проголосовать, предъявляя везде разные документы? Ну абсурд же, — говорит Денис Кравчук.

Семененко в РУВД Фрунзенского района, где он оставлял свое заявление, сказали, что проверка еще идет.

— Нажаль, усе заявы пададзеныя ў пракуратуру, ЦВК, міліцыю перадаюцца ў раённую камісію, а яна адказвае, што ўсё адбывалася згодна з нормамі выбарчага кодэксу. Учора ў раённай міліцыі пытаўся, яны кажуць, што праверка яшчэ вядзецца, але нейкі матэрыял ужо ёсьць. Паспрабую напісаць заяву на яго атрыманне, — говорит Семененко.

Денис Кравчук на прошлой неделе также подал заявление в Следственный комитет. Ответ оттуда должен прийти в течение 15 дней.