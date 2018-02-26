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Лукашенко и Порошенко обсудили будущие встречи на высшем уровне

27.02.2018 17:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Петр Порошенко и Александр Лукашенко 27 февраля по телефону обсудили вопросы развития двусторонних отношений. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.


Последний раз президенты встречались в ноябре минувшего года в ОАЭ. Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Собеседники обсудили актуальные вопросы повестки дня белорусско-украинских отношений, в частности развитие двустороннего политического диалога и будущие контакты на высшем уровне», — говорится в сообщении.

Главы государств отметили важность надлежащей подготовки к проведению в текущем году в Гомеле Первого форума регионов Украины и Беларуси. В этом контексте речь шла об интенсификации торгово-экономической и культурной составляющей межрегионального сотрудничества.

Последний раз президенты лично встречались в ноябре минувшего года в ОАЭ, где оба находились с рабочими визитами. Речь на встрече в том числе шла и о расширении регионального сотрудничества.

 
Теги: Гомель
 
 
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