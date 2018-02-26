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Лукашенко и Порошенко обсудили будущие встречи на высшем уровне
27.02.2018 17:31 — Новости Экономики | Tut.by
Петр Порошенко и Александр Лукашенко 27 февраля по телефону обсудили вопросы развития двусторонних отношений. Об этом
«Собеседники обсудили актуальные вопросы повестки дня белорусско-украинских отношений, в частности развитие двустороннего политического диалога и будущие контакты на высшем уровне», — говорится в сообщении.
Главы государств отметили важность надлежащей подготовки к проведению в текущем году в Гомеле Первого форума регионов Украины и Беларуси. В этом контексте речь шла об интенсификации торгово-экономической и культурной составляющей межрегионального сотрудничества.
Последний раз президенты лично
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