Лукашенко и Порошенко обсудили будущие встречи на высшем уровне

Петр Порошенко и Александр Лукашенко 27 февраля по телефону обсудили вопросы развития двусторонних отношений. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.



Последний раз президенты встречались в ноябре минувшего года в ОАЭ. Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Собеседники обсудили актуальные вопросы повестки дня белорусско-украинских отношений, в частности развитие двустороннего политического диалога и будущие контакты на высшем уровне», — говорится в сообщении.

Главы государств отметили важность надлежащей подготовки к проведению в текущем году в Гомеле Первого форума регионов Украины и Беларуси. В этом контексте речь шла об интенсификации торгово-экономической и культурной составляющей межрегионального сотрудничества.

Последний раз президенты лично встречались в ноябре минувшего года в ОАЭ, где оба находились с рабочими визитами. Речь на встрече в том числе шла и о расширении регионального сотрудничества.