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Суд по крупной недостаче: "Милкавита" отказалась от исков к 205 своим работникам
28.02.2018 11:24 — Новости Экономики | Tut.by
В суде в Гомеле 28 февраля возобновили рассмотрение дела о крупной недостаче на «Милкавите». Процесс
Согласно иску, 6 февраля 2017 года на «Милкавите» провели инвентаризацию молока-сырья, в результате которой выявили недостачу обезжиренного молока, сырьевого молока в базисной жирности, сыворотки на сумму 141 553 рубля. Недостача, согласно документу, образовалась с 1 ноября по 5 февраля 2016 года. Причиной недостачи называется «недостаточный контроль материально ответственных лиц по перемещению сырья с приемки предприятия в цех и выпуска готовой продукции». Материально ответственными лицами, согласно заявлению, являются все работники цеха, с которыми заключен договор коллективной ответственности.
Согласно договору, сумма недостачи должна быть поровну поделена между всеми работниками цеха — на каждого выходит порядка 690 рублей. Сотрудники, по словам администрации, отказались добровольно возмещать ущерб. Предприятие пошло в суд.
— Безусловно, ситуация, сложившаяся на предприятии весной прошлого года, непростая и неоднозначная, — пояснил TUT.BY сегодня главный инженер «Милкавиты» Виталий Никулин. — Вместе с тем, есть документы, на основании которых мы работаем, — это коллективный договор и устав предприятия. И в тех обстоятельствах мы должны были действовать строго в рамках действующего законодательства. В любом случае, мы бы никогда не оставили наших людей без поддержки и помощи и решили бы вопрос в пользу своих работников и с минимальными потерями.
Напомним, что повестки
По словам руководства, недостача образовалась за три месяца, однако как так получилось и куда сырье делось, сотрудникам толком не объяснили.
(Будет дополнено.)
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В суде в Гомеле 28 февраля снова рассматривают дело о крупной недостаче на "Милкавите". Процесс начался в мае 2017 года, но был приостановлен - прокуратура настояла на...
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