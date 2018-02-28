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Новые депутаты выбрали председателя Мингорсовета

01.03.2018 16:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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Сегодня прошла первая сессия нового созыва Мингорсовета, на которой выбрали председателя. Им в третий раз стал Василий Панасюк, сообщает агентство «Минск-Новости».


Василий Панасюк в 2015 году. Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Как сообщил помощник депутата Парламента Анны Канопацкой Виктор Янчуревич, который был на сессии, Панасюка выбрали единогласно.

Он избирался депутатом Мингорсовета 24-го, 25-го, 26-го и 27-го созывов, был заместителем председателя постоянной комиссии Совета по экономическому развитию, финансам и бюджету. С февраля 2013-го возглавлял Мингорсовет 26-го созыва. В апреле 2014-го избран председателем Мингорсовета 27-го созыва.

Панасюк родился 13 февраля 1966 года в поселке Мухавец Брестского района. В 1988-м окончил Белорусский политехнический институт по специальности «Электрические системы и сети», получив квалификацию «инженер-электрик». В 1994 году окончил Белорусский государственный экономический университет по специальности «Экономика и управление производством», получив квалификацию «экономист-менеджер».

Начал работать в 1988-м электрослесарем по ремонту электрических машин электрического цеха Минской ТЭЦ-4, далее работал инженером, мастером производственного участка, старшим мастером электрического цеха, заместителем начальника производственно-технического отдела станции. Избирался председателем профсоюзного комитета Минской ТЭЦ-4. В 1999 году назначен заместителем директора станции по информационно-воспитательной работе.

В 2001-м переведен заместителем директора по экономическим вопросам. С 2003 года был директором филиала «Минская ТЭЦ-4» РУП «Минскэнерго».

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня прошла первая сессия нового созыва Мингорсовета, на которой это и произошло.

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