Российский ювелирный холдинг «Адамас» с этого года будет запускать франчайзинговые магазины за рубежом. Первые появятся в Беларуси и Казахстане, в дальнейшем планируется открывать их и в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). О планах «Адамаса» открывать ювелирные салоны за пределами России « Коммерсанту » сообщил представитель компании.



Фото: new-retail.ru

По его словам, первые восемь магазинов до конца этого года должны появиться в Беларуси и Казахстане.

Новые магазины «Адамаса» будут работать по франчайзингу. Их площадь, уточнили в компании, составит 30−60 кв. м. Партнер-франчайзи будет получать 40% от выручки, срок окупаемости магазина рассчитан на 1,5 года.

Развиваться по франчайзингу «Адамас» будет и в России. Как рассказали в компании, всего в этом году компания намерена открыть 40 франчайзинговых магазинов (с учетом тех, что появятся за рубежом). В период с 2007 по 2012 год «Адамас» уже работал по франшизе, но результаты той программы в холдинге называют неудовлетворительными, объясняя это тем, что тогда франчайзи получали только вывеску и сами занимались подбором ассортимента.

Холдинг «Адамас», основанный в 1993 году, является крупным производителем и продавцом ювелирных украшений в России. У него более 200 собственных магазинов в 77 городах.

В Беларуси крупными производителями ювелирных изделий являются гомельский «Кристалл» и минская Zorka. Обе компании имеют и собственные розничные точки продаж.

Выход за рубеж посредством франчайзинга дает возможность тестировать новые рынки с меньшими затратами и в более сжатые сроки, рассуждает эксперт по ритейлу и рынку товаров класса люкс Bain & Co Ирина Куликова. В дальнейшем, полагает она, «Адамас» сможет выкупить бизнес у франчайзи или начать параллельно развивать собственную розницу. Куликова связывает желание «Адамаса» развивать розницу за рубежом с тем, что российский рынок, который существенно просел в кризис, до сих пор не стабилизировался. «Ювелирные изделия не являются товарами первой необходимости, а в период кризиса люди экономят прежде всего на них», — объясняет эксперт.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает выход «Адамаса» на рынки стран ЕАЭС обоснованным ввиду отсутствия таможенных барьеров.