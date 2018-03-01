Карягин: бизнесмены заслужили более уважительное отношение со стороны государства

В Беларуси назрела необходимость декриминализации преступлений в сфере экономической деятельности. Об этом заявил на Ассамблее деловых кругов в Минске глава Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин.



Владимир Карягин. Фото: Екатерина Сапельникова, bel.biz

Он напомнил, что уже продолжительное время под стражей находится несколько известных белорусских бизнесменов. Хотя «могли бы приносить стране прибыль» и пополнять бюджет налогами. «Они героически трудятся и заслужили более уважительное отношение», — считает Карягин.

Глава бизнес-союза предложил ввести в Уголовный кодекс определение термина «доход, полученный преступным путем», исключить из УК статью «Лжепредпринимательство» и запретить заключать под стражу подозреваемых в нарушении экономического законодательства бизнесменов и топ-менеджеров до вынесения судебного приговора.

Карягин считает, что необходимо провести реальную амнистию капитала, которая уже началась в России. По его словам, данная норма содержалась в проекте декрета № 8 «О развитии цифровой экономики», но в финальный вариант не вошла. «Айтишники заработали денег. Хотели бы вернуться в страну», — пояснил Карягин.

Глава Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского Жанна Тарасевич отметила, что ведомственные проверки бизнеса продолжаются, несмотря установленный мораторий. Она высказала опасения, что объявленная либерализация экономической деятельности на деле обернется тотальным контролем госорганов.

Тарасевич призвала бизнесменов поднимать возникающие проблемы, чтобы защищать свои интересы. «Очень важно бизнесу консолидироваться и говорить, что у него болит», — считает она.