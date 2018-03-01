Школа деловой журналистики стартует в Минске

1 марта стартует новый проект - Школа деловой журналистики, одним из организаторов которого выступил Центр экономических исследований BEROC.

Журналистов будут обучать основам макро- и микроэкономики

«Этот проект совместно реализуют Press-Club Belarus, «БДГ. Деловая газета» и BEROC. Помимо экспертов BEROC, в нем будут участвовать коллеги из Исследовательского центра ИПМ. Наша цель – дать больше знаний журналистам, которые пишут про экономику и бизнес», - сказала в интервью Thinktanks.by академический директор BEROC Катерина Борнукова.

Студенты на Школе деловой журналистики получат знания по основам макро- и мироэкономики, финансовой и бюджетной системах, экспорте и импорте, работе со статистикой и отчетностью предприятий, узнают о взаимосвязи основных показателей, изучат различия государственных и частных компаний. Помимо лекций по экономике в программу включены мастер-классы отечественных и зарубежных журналистов. Один из дней обучения будет посвящен новым технологиям и работе с IT-сектором - занятия пройдут в компании EPAM в Парке высоких технологий.

По словам Катерины Борнуковой, «нужно знать множество нюансов, чтобы понимать, какое влияние на экономику оказывают те или иные показатели». «К тому же экономическая жизнь и условия ведения бизнеса в Беларуси имеют множество особенностей по сравнению как с западными, так и с другими постсоветскими странами, и это также необходимо понимать и учитывать. Мы рассчитываем, что Школа будет способствовать улучшению качества материалов журналистов по экономике и бизнесу», - подчеркнула Катерина Борнукова.

Развитие деловых СМИ будет способствовать развитию бизнеса

Много лет развитие бизнеса в Беларуси было затруднено, а те компании, которые создавались, не хотели публичности и крайне неохотно шли на контакт с представителями СМИ. Одним из результатов этого стало недоверчивое отношение к бизнесу со стороны общества. В последние годы ситуация меняется, власти начали понимать необходимость развития предпринимательства, в связи с чем началась либерализация законодательства.

Но, как отметила академический директор BEROC, «для создания благоприятной среды для развития бизнеса нужны не только новые законы, но и изменения в общественном сознании».

Налаживание контактов с экспертами поможет разнообразить экономическую тематику СМИ

Катерина Борнукова надеется, что участие в программе поможет представителям СМИ расширить круг тем экономической и бизнес-тематики. «Экономика – это ведь не только курсы валют», - подчеркнула она.

Поэтому еще одной задачей программы является налаживание контактов между журналистами, экспертным сообществом и бизнесом. «Важной частью курса будет непосредственное знакомство журналистов с экспертами в области экономики и бизнеса, возможность наладить контакты в непринужденной обстановке. Это будет способствовать лучшему взаимопониманию, что позволит более активно сотрудничать и в конечном итоге - более полно представить в СМИ взгляды экспертного сообщества на ситуацию в экономике и бизнесе. Во время визита в EPAM журналисты смогут в живую посмотреть, как работают белорусские компании, что даст лучшее представление о том, как делается современный бизнес», - считает Катерина Борнукова.