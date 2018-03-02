Уголовное дело, возбужденное в отношении экс-директора «Витьбы» Александра Гидрановича в январе нынешнего года, прекращено. Об этом сообщил TUT.BY сам Гидранович.

Уголовное дело было возбуждено 10 января по п. 2 ст. 424. Ущерб от преступных деяний руководителя, совершенных с 13 мая 2015 года по 7 февраля 2017 года, сперва следствие оценило в 8 тысяч рублей, но несмотря на скромную сумму, экс-директор был задержан на несколько суток по подозрению в злоупотреблении властью или служебными полномочиями.

В итоге, отметил Гидранович, сумма ущерба снизилась чуть более чем до 1 тысячи рублей.

Как сообщал TUT.BY, это уже второе дело в отношении экс-директора «Витьбы». В мае прошлого года Управление Следственного комитета по Витебской области возбудило в отношении него уголовное дело по ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса по подозрению в хищении топлива на сумму 318,91 рубля. Несмотря на крайне скромную сумму предполагаемого ущерба, Гидрановича отстранили от должности и тогда пару дней он провел под стражей. В итоге дело также было закрыто.

«Витьба» — одно из крупнейших предприятий кондитерской отрасли. Здесь работает 1,3 тысячи человек. Находится в коммунальной собственности.

Гидранович работал на предприятии с 1990 года, с момента создания, в том числе почти 15 лет — директором. В 2016 году «Витьба» увеличила чистую прибыль в 3,7 раза до 2,5 млн рублей. За январь-октябрь 2017 года прирост составил 51,7%, 2,7 млн рублей. Выпуск продукции в 2016 году предприятие увеличило на 18,3% до 11,7 тысячи тонн, в 2017-м за десять месяцев прирост составил 10,4%.

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