Президент: Молоко стало наглым политическим инструментом, даже цемент не можем свободно продавать

Беларусь должна упорно отстаивать свои интересы в ЕАЭС, заявил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко на отчете правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста, передает БЕЛТА .



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Это уже становится смешным. Средства массовой информации у нас ерничают — что это у вас за „таежный“ союз такой, что отношение к странам-членам жестче, чем к другим? Я не говорю про молоко , которое стало наглым политическим инструментом совсем недавно. Даже наш цемент не можем свободно продавать. Вот это экономический союз!» — раскритиковал деятельность ЕАЭС Александр Лукашенко.

Президент также высказал недовольство работой белорусских представителей в Совете ЕЭК. «Зачем имитировать деятельность, если решаются вопросы только других стран? Ни одна из наших проблем не снята. Поэтому вы должны выбирать один-два серьезных вопроса на 2018 год и упорно „долбить“ их, пока они не будут решены», — подчеркнул глава государства.

Касаясь в целом наращивания экспорта, Александр Лукашенко заметил, что до сих пор не решена проблема товарной и географической диверсификации. Сегодня это вопрос безопасности.

«Чего вы ждете? В 2017 году в пять стран был поставлен 71% от общего объема экспорта, хотя годом ранее — 69%. Правительство говорит — снизили долю России. Но это же математика. Конечно, доля упадет, если подорожали нефтепродукты, продаваемые в Европу», — сказал президент.

Правительству поставлена задача определиться в кратчайшие сроки, чем будет поддерживаться экспорт. «Если слабым рублем и низкими зарплатами — я категорически против. Хотите, чтобы Беларусь скатилась до уровня стран третьего мира? На финансовую сторону не пеняйте. Национальный банк мне доложил, что банки прокредитовали машиностроение в полтора раза больше, чем те приросли по экспорту», — констатировал Александр Лукашенко.

Хотя экспортная деятельность и определена одним из приоритетов развития страны, новых подходов и рекомендаций пока не выработано, обратил внимание глава государства. «Вы считаете, что нас кто-то ждет? — спросил он. — Если нужны новые инструменты — вносите предложения. Я не отказал ни одной экспортной инициативе».