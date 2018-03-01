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Власти дали разрешение на празднование 100-летия БНР в центре Минска
02.03.2018 16:25 — Новости Экономики | Tut.by
Столичные власти дали разрешение на проведение концерта-митинга к 100-летию БНР в центре Минска 25 марта. Об этом сообщил представитель БНФ Алексей Янукевич на своей странице в Faceebook.
Политик также опубликовал документы, полученные сегодня в Мингорисполкоме. Местом проведения определена площадка у Театра оперы и балета.
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Местом проведения определена площадка у Театра оперы и балета.
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