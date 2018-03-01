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Власти дали разрешение на празднование 100-летия БНР в центре Минска

02.03.2018 16:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Столичные власти дали разрешение на проведение концерта-митинга к 100-летию БНР в центре Минска 25 марта. Об этом сообщил представитель БНФ Алексей Янукевич на своей странице в Faceebook.

Политик также опубликовал документы, полученные сегодня в Мингорисполкоме. Местом проведения определена площадка у Театра оперы и балета.



(Будет обновлено)

 
Теги: Минск
 
 
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Местом проведения определена площадка у Театра оперы и балета.

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