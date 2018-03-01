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Белорусам в магазинах будут раздавать Суперменов и Чудо-женщин

02.03.2018 15:41 — Новости Экономики | БДГ  
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«Рублёвский» раздаст около 100 тыс. игрушек известных супергероев.

Торговая сеть «Рублёвский» с 5 марта запускает в Беларуси коллекцию супергероев. Игрушечного Супермена, Бэтмена и Чудо-женщину можно будет получить в течение месяца, что стало возможным благодаря лицензии DC Comics – издателя популярных комиксов и основного конкурента Marvel.

Первая партия для Беларуси включает около 100 000 мягких игрушек. Каждая из них выполнена в форме яйца высотой около 14 см. Плюшевые игрушки будут доступны покупателям в Минске, областных и районных центрах. Супергерои задержатся в магазинах до 1 апреля.

Серия игрушек включает шесть персонажей, в том числе супергероев – Супермена, Бэтмена, Робина, Чудо-женщину и Женщину-кошку. В качестве антагониста – Джокер с зелеными волосами и бабочкой. Все игрушки выполнены строго по канонам вселенной комиксов DC. К примеру, Бэтмен «одет» в чёрный плащ, а Супермен – в синий костюм.

Мягкие игрушки предложат оплатить DC-баллами, которые будут начисляться за каждые 20 рублей в чеке (без учета алкоголя и табачных изделий). Супергероя можно будет получить с 75-процентной скидкой за 3 балла и 2,99 рубля, либо же приобрести по полной цене. Обойдется без «кота в мешке» – покупатель сможет выбрать любого персонажа. Для большего удобства в магазинах установят большие стенды с яйцеобразными игрушками.

Ритейлер «Рублёвский» реализует проект вместе с голландским партнером, с которым осенью выпустил бесплатные игрушки Эмоджи – обитателей Текстополиса из The Emoji Movie. Торговая сеть на время получила эксклюзивные права на использование героев DC Comics на территории Беларуси. Схожие коллекции игрушек ранее были выпущены и в других странах Европы.

Торговая сеть планирует с помощью супергероев расширить аудиторию покупателей. «Среди белорусов, особенно детей и молодежи, наблюдается большой интерес к комиксам. А если взять Супермена и Бэтмена, то их прекрасно помнят с детства и люди постарше. Ожидается, что игрушки супергероев вызовут большой интерес: их будут собирать как дети, так и взрослые. Тем более что персонажи DC в таком виде появятся в стране впервые», – считают в «Рублёвском».

 
Теги: Минск
 
 
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