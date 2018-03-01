|
Лукашенко потребовал от правительства сократить внешний долг
02.03.2018 16:40 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко потребовал от правительства сократить внешний долг, потому что отдавать 10% ВВП только на эти цели непозволительная роскошь. Об этом он заявил сегодня при отчете правительства, Нацбанка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста, сообщает БЕЛТА.
«Сегодня нам нужно максимально избавиться от внешних долгов. Они сковывают наши возможности, особенно социальные. Отдавать около 10% ВВП только на обслуживание госдолга — непозволительная роскошь», — сказал Лукашенко.
Поэтому требование президента простое и понятное — сокращение долга. «Это должно быть выполнено», — резюмировал Лукашенко.
Что касается бюджета, то «это особый вопрос». «В конце прошлого года было много шума по поводу его сокращения на 10%. И что же получается (это вопрос [к министру финансов Владимиру] Амарину), срезали расходы на 10%, резервный фонд не расходовали, ставки налогов повысили только с февраля, а в первом месяце получили профицит. Это вы его планируете так бестолково?» — сказал Лукашенко.
Президент потребовал, чтобы в 2018 году работу по бюджетному процессу начали по-новому. «Не от достигнутого, а „с нуля“. Каждый получатель средств должен убедительно доказать необходимость каждого бюджетного рубля, на который он претендует. Это касается как республиканского, так и местного бюджета», — заявил он.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко потребовал от правительства сократить внешний долг, потому что отдавать 10% ВВП только на эти цели непозволительная роскошь.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии