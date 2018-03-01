Александр Лукашенко потребовал от правительства сократить внешний долг, потому что отдавать 10% ВВП только на эти цели непозволительная роскошь. Об этом он заявил сегодня при отчете правительства, Нацбанка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста, сообщает БЕЛТА.



Фото: пресс-служба президента

«Сегодня нам нужно максимально избавиться от внешних долгов. Они сковывают наши возможности, особенно социальные. Отдавать около 10% ВВП только на обслуживание госдолга — непозволительная роскошь», — сказал Лукашенко.

Поэтому требование президента простое и понятное — сокращение долга. «Это должно быть выполнено», — резюмировал Лукашенко.

Внешний госдолг Беларуси на 1 февраля 2018 года составил 15,8 млрд долларов, уменьшившись с начала года на 950,5 млн долларов (с учетом курсовых разниц), или на 5,7%. В январе привлечены внешние государственные займы на сумму 89,7 млн долларов, в том числе 69,5 млн — правительства России, 14,7 млн — Всемирный банк, 5,2 млн — банков Китая, 0,3 млн — ЕБРР и СИБ. Погашение внешнего госдолга с начала 2018 года составило 1,072 млрд долларов, из которых 800 млн — еврооблигации, 227,4 млн — банкам КНР, 44,7 млн — правительству России. Недавно Минфин разместил 12-летние еврооблигации на 600 млн долларов.

Что касается бюджета, то «это особый вопрос». «В конце прошлого года было много шума по поводу его сокращения на 10%. И что же получается (это вопрос [к министру финансов Владимиру] Амарину), срезали расходы на 10%, резервный фонд не расходовали, ставки налогов повысили только с февраля, а в первом месяце получили профицит. Это вы его планируете так бестолково?» — сказал Лукашенко.

Президент потребовал, чтобы в 2018 году работу по бюджетному процессу начали по-новому. «Не от достигнутого, а „с нуля“. Каждый получатель средств должен убедительно доказать необходимость каждого бюджетного рубля, на который он претендует. Это касается как республиканского, так и местного бюджета», — заявил он.