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Kronospan инвестирует в СЭЗ "Могилев" более 10 млн евро

02.03.2018 21:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Австрийский холдинг Kronospan инвестирует в расширение производства металлоконструкций в 2018 году в СЭЗ «Могилев» более 10 млн евро, сообщили в холдинге.

На свободных площадях ИООО «Кроноспан ОСБ» (резидент СЭЗ «Могилев», специализируется на выпуске плит ОСП для строительной и мебельной промышленности) будет построено два цеха по выпуску металлоконструкций и грузовых контейнеров. Для Kronospan это новые направления работы, но данная продукция востребована сегодня на рынке и, в первую очередь, в самом холдинге. В декабре прошлого года введен в эксплуатацию первый цех производства металлоконструкций, которые используются при строительстве производственных зданий, складов, крупных торговых объектов и т.д. В этом году принято решение его расширить и ввести в строй еще одну аналогичную линию мощностью 500 т металлоконструкций в месяц.

Рядом будет налажено производство грузовых контейнеров для различных транспортных средств: автомобилей, вагонов, судов, самолетов. Они будут приспособлены для механизированной погрузки-выгрузки и перегрузки с одного вида транспорта на другой.

На новых производствах в течение 2018−2019 годов планируется создать порядка 100 рабочих мест.

В настоящее время австрийский холдинг Kronospan является ведущим производителем древесных плит и напольных ламинированных покрытий. Холдинг объединяет 28 производств в 24 странах мира, на которых работает около 12 тыс. человек. Объемы продаж концерна достигают 2,7 млрд евро в год. В СЭЗ «Могилев» Kronospan создал три производства: по выпуску плит ОСП в ИООО «Кроноспан ОСБ»; карбамидоформальдегидных и фенолформальдегидных смол и компонентов в ООО «Кронохем»; металлоконструкций в ООО «Кроноспан Стил Констракшэнс».

 
Теги: Могилев
 
 
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На свободных площадях ИООО "Кроноспан ОСБ" будет построено два цеха по выпуску металлоконструкций и грузовых контейнеров.

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