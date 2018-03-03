Под 650% годовых. Брестский финансово-образовательный фонд зарабатывал на микрокредитах

В Бресте по решению суда прекратил деятельность один из финансово-образовательных фондов поддержки деловых инициатив. Как выяснила городская прокуратура, вместо выдачи займов начинающим ремесленникам организация выдавала микрозаймы «до зарплаты».

Работой фонда прокуратура Бреста заинтересовалась после изучения гражданских дел. Прокуроры обратили внимание, что 57 из них касались исков о взыскании с граждан задолженностей и процентов за пользование микрозаймами.

Во время проверки выяснилось, что финансово-образовательный фонд, который должен был предоставлять займы начинающим ремесленникам, выдавал микрозаймы обычным гражданам под высокий процент. Людям приходилось возвращать суммы, которые в 2−3 раза превышали величину микрозайма, а годовая процентная ставка доходила до 650% годовых.

По результатам проверки руководителю фонда было вынесено представление, но нарушения так и не были устранены. Тогда прокуратура и управление юстиции Брестского облисполкома обратились в суд с иском о ликвидации финансово-образовательного фонда.

Суд удовлетворил иск. 22 февраля, после рассмотрения жалобы в Верховном Суде, решение вступило в законную силу.

Аналогичные нарушения прокуроры выявили в деятельности еще двух подобных фондов Бреста. В настоящее время решается вопрос об их ликвидации.