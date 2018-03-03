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СК ответил активисту, трижды проголосовавшему на местных выборах
03.03.2018 18:10 — Новости Экономики | Tut.by
Активист гражданского движения «Дзея» Денис Кравчук получил ответ из Следственного комитета на свое заявление о нарушении избирательного законодательства. В СК ответили, что, поскольку рассмотрение жалоб о нарушении избирательного законодательства входит в компетенцию избирательных комиссий, заявление активиста перенаправлено в Минскую городскую комиссию.
Напомним, активист гражданского движения «Дзея» Денис Кравчук смог три раза проголосовать на разных участках Минска, не имея даже столичной прописки. Перед тем как идти голосовать, молодой человек поставил в паспорт специальную отметку «000−179», о которой узнал из соцсетей. Денис решил провести эксперимент: поставил себе в паспорт эту отметку и пошел голосовать в школы и гимназии. В гимназии № 4 ему выдали бюллетень, и он проголосовал. Удалось это сделать и в школах № 185 и № 201. Весь процесс он снимал на видео.
Вечером 17 февраля кандидат в депутаты, активист движения «За Свободу» Никита Семененко обратился в милицию. Его заявление, как и видео, снятое Кравчуком, в милиции приняли.
Ответ из милиции Семененко еще не пришел. А его обращение из МВД было перенаправлено в районную избирательную комиссию, откуда пришел
Кравчук предполагает, что на его обращение из городской избирательной комиссии придет такой же ответ.
— Думаю, что будет такой же ответ, как дали Семененко, — говорит Денис Кравчук. — Вообще,
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Активист гражданского движения "Дзея" Денис Кравчук смог три раза проголосовать на разных участках Минска, не имея даже столичной прописки. Перед тем как идти...
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