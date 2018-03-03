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СК ответил активисту, трижды проголосовавшему на местных выборах

03.03.2018 18:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Активист гражданского движения «Дзея» Денис Кравчук получил ответ из Следственного комитета на свое заявление о нарушении избирательного законодательства. В СК ответили, что, поскольку рассмотрение жалоб о нарушении избирательного законодательства входит в компетенцию избирательных комиссий, заявление активиста перенаправлено в Минскую городскую комиссию.


Фото: Денис Кравчук

Напомним, активист гражданского движения «Дзея» Денис Кравчук смог три раза проголосовать на разных участках Минска, не имея даже столичной прописки. Перед тем как идти голосовать, молодой человек поставил в паспорт специальную отметку «000−179», о которой узнал из соцсетей. Денис решил провести эксперимент: поставил себе в паспорт эту отметку и пошел голосовать в школы и гимназии. В гимназии № 4 ему выдали бюллетень, и он проголосовал. Удалось это сделать и в школах № 185 и № 201. Весь процесс он снимал на видео.

Вечером 17 февраля кандидат в депутаты, активист движения «За Свободу» Никита Семененко обратился в милицию. Его заявление, как и видео, снятое Кравчуком, в милиции приняли.

Ответ из милиции Семененко еще не пришел. А его обращение из МВД было перенаправлено в районную избирательную комиссию, откуда пришел ответ, что бюллетени для голосования выдавались избирателям членами участковой комиссии на основании списка граждан, имеющих право участвовать в выборах после предъявления паспорта или иного документа, определенного постановлением ЦИК Беларуси.

Кравчук предполагает, что на его обращение из городской избирательной комиссии придет такой же ответ.

— Думаю, что будет такой же ответ, как дали Семененко, — говорит Денис Кравчук. — Вообще, заявление Ермошиной о том, что я первый раз, получая бюллетень, показал паспорт, второй — договор аренды жилья, а третий — просто упросил членов комиссии, — это полная чушь. На видео прекрасно слышно, что ничего подобного не было. Выходит, что видео для них не доказательство? А что тогда доказательство? Абсурд полный.

 
Теги: Минск
 
 
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Активист гражданского движения "Дзея" Денис Кравчук смог три раза проголосовать на разных участках Минска, не имея даже столичной прописки. Перед тем как идти...

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