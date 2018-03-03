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Россельхознадзор заподозрил получателей белорусского сырья в производстве фальсификата
03.03.2018 20:18 — Новости Экономики | Tut.by
Россельхознадзор просит проверить получателей белорусского сырья — в ведомстве подозревают, что они могут быть причастны к производству фальсификата. Об этом
«Россельхознадзор направит в компетентные органы список российских трейдеров и получателей белорусского сырья, которые, по мнению ведомства, могут быть причастны к производству на территории России фальсифицированной молочной продукции при использовании некачественного белорусского молочного сырья», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что поскольку проследить за поступающей из Беларуси продукцией невозможно, то необходимо проверить российских трейдеров и получателей такого сырья.
В Россельхознадзоре также заявили о причастности Беларуси к нелегальным поставкам в Россию из Казахстана и Кыргызстана.
«Служба также проанализировала нелегальные поставки продукции из Кыргызстана и Казахстана и пришла к выводу, что все они связаны с поставками различной продукции из Беларуси», — отметили в российском ведомстве.
Напомним,
Российские СМИ неоднократно писали о том, что закрытие поставок сухого молока из Беларуси действительно выгодно российской сушильной отрасли, у которой
1 марта президент Беларуси Александр Лукашенко
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В Россельхознадхоре также заявили о причастности Беларуси к нелегальным поставкам в Россию из Казахстана и Кыргызстана.
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