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Россельхознадзор заподозрил получателей белорусского сырья в производстве фальсификата

03.03.2018 20:18 — Новости Экономики | Tut.by  
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Россельхознадзор просит проверить получателей белорусского сырья — в ведомстве подозревают, что они могут быть причастны к производству фальсификата. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.


Фото: Reuters

«Россельхознадзор направит в компетентные органы список российских трейдеров и получателей белорусского сырья, которые, по мнению ведомства, могут быть причастны к производству на территории России фальсифицированной молочной продукции при использовании некачественного белорусского молочного сырья», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что поскольку проследить за поступающей из Беларуси продукцией невозможно, то необходимо проверить российских трейдеров и получателей такого сырья.

В Россельхознадзоре также заявили о причастности Беларуси к нелегальным поставкам в Россию из Казахстана и Кыргызстана.

«Служба также проанализировала нелегальные поставки продукции из Кыргызстана и Казахстана и пришла к выводу, что все они связаны с поставками различной продукции из Беларуси», — отметили в российском ведомстве.

Напомним, Россия решила ввести запрет на поставку из Беларуси молочного сырья «в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Беларуси в Россию». С резкой критикой решения Москвы выступила ЕЭК, заявив, что у Россельхознадзора нет оснований для введения ограничений на ввоз продукции с территории всей страны. В ответ на это Россельхознадзор обвинил Беларусь в поставке санкционной продукции и фальсификата — в том числе и «сырного продукта».

Российские СМИ неоднократно писали о том, что закрытие поставок сухого молока из Беларуси действительно выгодно российской сушильной отрасли, у которой скопились большие складские запасы. В пользу этой версии и то, что ограничения Россия ввела лишь на белорусское сырье — к сделанным из него же готовым продуктам претензии и ограничения по-прежнему бывают точечные.

1 марта президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разобраться с проблемными вопросами поставок белорусского молока в Россию. А уже на следующий день президент Беларуси назвал ситуацию с белорусским молоком «наглым политическим инструментом».

 
 
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В Россельхознадхоре также заявили о причастности Беларуси к нелегальным поставкам в Россию из Казахстана и Кыргызстана.

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