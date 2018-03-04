Последние участницы конкурса «Самая красивая хозяйка квартиры». Прием заявок закрыт

Ольга, участница №11:

«Всем доброго дня! Меня зовут Ольга. В студенческие годы приехала учиться в Минск, здесь же и обосновалась. Увлекаюсь путешествиями на машине в ближнее зарубежье, пешими прогулками по живописным местам, совмещая должность экскурсовода для своих детей. Профессионально развиваюсь в ИТ-сфере.

Мое жильё имеет некоторые нестандартные планировочные решения, которые постоянно создают дополнительный комфорт. Это и большое круглое окно, на котором можно полежать в жару и расслабиться, и широкоформатное остекление, наполняющее комнаты солнечным светом, а также лестница, отделяющая детский шум и гам от спокойствия.

В одну из первых ночей в квартире я проснулась от громкого гула, встала и пошла выяснять его источник. Он отчётливо слышался со стороны второй входной двери, которой я никогда не пользовалась и не знала, что за ней. Я сразу же подумала, что там пожар и, вспоминая фильмы, представила возможный взрыв, который возможен при открытии двери. Но все-таки я решила потрогать ручку двери. Она оказалась холодной, и я рискнула. За дверью было темно, как в черной дыре. Дальше двигаться к гулу я не решилась, и спустилась к консьержу. У консьержа был уже настоящий переполох: кто-то толкался, кто-то исследовал мигающие лампочки, кто-то вспомнил, что он в пижаме. В конечном счете оказалось, что сосед с этажа пониже решил покурить в общем коридоре, и сработала сигнализация, а за ней и вытяжка. Она то и разбудила весь последний этаж дома. Вся ситуация сперва была пугающей, а после прояснения стала забавной».



