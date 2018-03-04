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Последние участницы конкурса «Самая красивая хозяйка квартиры». Прием заявок закрыт
04.03.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Ольга, участница №11:
«Всем доброго дня! Меня зовут Ольга. В студенческие годы приехала учиться в Минск, здесь же и обосновалась. Увлекаюсь путешествиями на машине в ближнее зарубежье, пешими прогулками по живописным местам, совмещая должность экскурсовода для своих детей. Профессионально развиваюсь в ИТ-сфере.
Мое жильё имеет некоторые нестандартные планировочные решения, которые постоянно создают дополнительный комфорт. Это и большое круглое окно, на котором можно полежать в жару и расслабиться, и широкоформатное остекление, наполняющее комнаты солнечным светом, а также лестница, отделяющая детский шум и гам от спокойствия.
В одну из первых ночей в квартире я проснулась от громкого гула, встала и пошла выяснять его источник. Он отчётливо слышался со стороны второй входной двери, которой я никогда не пользовалась и не знала, что за ней. Я сразу же подумала, что там пожар и, вспоминая фильмы, представила возможный взрыв, который возможен при открытии двери. Но все-таки я решила потрогать ручку двери. Она оказалась холодной, и я рискнула. За дверью было темно, как в черной дыре. Дальше двигаться к гулу я не решилась, и спустилась к консьержу. У консьержа был уже настоящий переполох: кто-то толкался, кто-то исследовал мигающие лампочки, кто-то вспомнил, что он в пижаме. В конечном счете оказалось, что сосед с этажа пониже решил покурить в общем коридоре, и сработала сигнализация, а за ней и вытяжка. Она то и разбудила весь последний этаж дома. Вся ситуация сперва была пугающей, а после прояснения стала забавной».
Наталия, участница №12:
«Приветствую вас, меня зовут Наталия! Я согласна с поговоркой: «Мой дом – моя крепость», потому что в него мы приходим из суеты, и нам необходимо восстанавливать силы и энергию чтобы оставаться добрыми, здоровыми и счастливыми.
О себе: живу в квартире-старушке с сестрой. Ее отдали нам родители, но мы как честные и порядочные леди благодарим папу и маму финансово. Долго спорили с сестрой, кто возьмет большую комнату с балконом… и я проиграла. Зато у меня солнечная сторона!
Переехала сюда три года назад и все порываюсь сделать ремонт. Столько идей и творческого порыва, что я каждый раз в мыслях меняю стиль и цветовую гамму комнаты :). Ох и сложно мне определиться!
А осенью прошлого года я подарила дом четвероногому лохматому другу, некогда оказавшемуся в приюте. Теперь надо для создания функциональной красоты в комнате учитывать и его потребности.
И все-таки в этом году планирую изменить интерьер. И наверно остановлюсь на спокойных пастельных тонах с яркими акцентами в мебели. А пока что в дом приношу красивые подсвечники и статуэтки, чтобы сделать свое гнездышко уютным и семейным!».
Инна, участница №13:
«Очень захотелось поучаствовать в конкурсе с таким вдохновляющим названием. Победа, да и само участие, польстит, думаю, любой представительнице прекрасного пола.
В нашу
Но самое интересное, что мы с мужем долго мечтали о собственном жилье, пока однажды – в самый новый год –ни загадали желание, каждый своё, не сговариваясь. Ровно через месяц, когда муж держал в руках ключи от новой квартиры, я поняла, если чего-то очень захотеть, а потом со всей страстью попросить (у Высших сил), всё сбудется!».
Мария, участница №14:
«Добры дзень! Мяне завуць Марыя. Кватэру, у якой жыве мая сям’я: я, мой муж і дзве дачкі, дапамаглі набыць нашы бацькі. Кватэра не новая (дом пабудаваны яшчэ у 1963 годзе) – але нам яна адразу спадабалася – высокія столі, аутаномны ацяпляльны кацёл. І раён, у якім яна знаходзілася, вельмі падкупляу сваёй блізасцю да цэнтра – раён старой Грушаукі. Таму не доуга думаючы, вырашылі набыць менавіта гэты варыянт. Касметычны рамонт зрабілі самі. Суседзі увесь час адгаворвалі: «Нічога не мяняйце – у хуткім часе знясуць! Не марнуйце дарэмна час». Але мы не пагаджаліся жыць у старым інтэ'еры: памянялі вокны, дзверы, купілі новы газавы кацёл. Ішоу час, у нас (як я адзначала вышэй) нарадзіліся дзве дачкі. Месца ужо сёння для усіх, канешне, малавата, як-ніяк усяго 42 квадраты. Але нічога – «умяшчаемся»:) І любім сваю кватэру не меньш, як раней.
З пажаданнямі поспехау усім удзельніцам конкурсу Пракаповіч Марыя».
Оксана, участница №15:
«Здравствуйте! Меня зовут Оксана и я хочу показать свою квартиру, место где мне хорошо и уютно, куда хочется возвращаться снова и снова! Вот, что получилось с 2-х комнатной «брежневки» в стандартной пятиэтажке. А когда люди неоднократно видевшие квартиру только до ремонта, сомневаются, что попали по адресу – улыбаюсь с удовольствием! В преддверии 8 Марта поздравляю все женщин с праздником – Вы самые красивые и счастливые хранители своего домашнего очага!».
Партнёр конкурса —
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Прием заявок на конкурс «Самая красивая хозяйка квартиры» закрыт. Сегодня приветствуем последних кандидаток на победу. Однако расслабляться не стоит, уже завтра...
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