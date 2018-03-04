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Последние участницы конкурса «Самая красивая хозяйка квартиры». Прием заявок закрыт

04.03.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Последние участницы конкурса «Самая красивая хозяйка квартиры». Прием заявок закрыт

Ольга, участница №11:

«Всем доброго дня! Меня зовут Ольга. В студенческие годы приехала учиться в Минск, здесь же и обосновалась. Увлекаюсь путешествиями на машине в ближнее зарубежье, пешими прогулками по живописным местам, совмещая должность экскурсовода для своих детей. Профессионально развиваюсь в ИТ-сфере.

Мое жильё имеет некоторые нестандартные планировочные решения, которые постоянно создают дополнительный комфорт. Это и большое круглое окно, на котором можно полежать в жару и расслабиться, и широкоформатное остекление, наполняющее комнаты солнечным светом, а также лестница, отделяющая детский шум и гам от спокойствия.

В одну из первых ночей в квартире я проснулась от громкого гула, встала и пошла выяснять его источник. Он отчётливо слышался со стороны второй входной двери, которой я никогда не пользовалась и не знала, что за ней. Я сразу же подумала, что там пожар и, вспоминая фильмы, представила возможный взрыв, который возможен при открытии двери. Но все-таки я решила потрогать ручку двери. Она оказалась холодной, и я рискнула. За дверью было темно, как в черной дыре. Дальше двигаться к гулу я не решилась, и спустилась к консьержу. У консьержа был уже настоящий переполох: кто-то толкался, кто-то исследовал мигающие лампочки, кто-то вспомнил, что он в пижаме. В конечном счете оказалось, что сосед с этажа пониже решил покурить в общем коридоре, и сработала сигнализация, а за ней и вытяжка. Она то и разбудила весь последний этаж дома. Вся ситуация сперва была пугающей, а после прояснения стала забавной». 

Последние участницы конкурса «Самая красивая хозяйка квартиры». Прием заявок закрыт

Наталия, участница №12:

«Приветствую вас, меня зовут Наталия! Я согласна с поговоркой: «Мой дом – моя крепость», потому что в него мы приходим из суеты, и нам необходимо восстанавливать силы и энергию чтобы оставаться добрыми, здоровыми и счастливыми.

О себе: живу в квартире-старушке с сестрой. Ее отдали нам родители, но мы как честные и порядочные леди благодарим папу и маму финансово. Долго спорили с сестрой, кто возьмет большую комнату с балконом… и я проиграла. Зато у меня солнечная сторона!

Переехала сюда три года назад и все порываюсь сделать ремонт. Столько идей и творческого порыва, что я каждый раз в мыслях меняю стиль и цветовую гамму комнаты :). Ох и сложно мне определиться!

А осенью прошлого года я подарила дом четвероногому лохматому другу, некогда оказавшемуся в приюте. Теперь надо для создания функциональной красоты в комнате учитывать и его потребности.

И все-таки в этом году планирую изменить интерьер. И наверно остановлюсь на спокойных пастельных тонах с яркими акцентами в мебели. А пока что в дом приношу красивые подсвечники и статуэтки, чтобы сделать свое гнездышко уютным и семейным!».

Последние участницы конкурса «Самая красивая хозяйка квартиры». Прием заявок закрыт

Инна, участница №13:

«Очень захотелось поучаствовать в конкурсе с таким вдохновляющим названием. Победа, да и само участие, польстит, думаю, любой представительнице прекрасного пола.

В нашу новую квартиру заселялись мы довольно экстренно. Нам очень была нужна жилплощадь, так как прежние условия были, мягко говоря, довольно стесненными. Поэтому после покупки задача была сделать условия годными для проживания мне с мужем и двумя детьми. Так что заселились мы в квартиру без потолков, плинтусов, межкомнатных дверей и мебели. И на этом фото я принимаю гостей в собственной квартире, где пусть ещё не было достойной обстановки, но моё внутреннее состояние пришло в полную гармонию.

Но самое интересное, что мы с мужем долго мечтали о собственном жилье, пока однажды – в самый новый год –ни загадали желание, каждый своё, не сговариваясь. Ровно через месяц, когда муж держал в руках ключи от новой квартиры, я поняла, если чего-то очень захотеть, а потом со всей страстью попросить (у Высших сил), всё сбудется!».

Последние участницы конкурса «Самая красивая хозяйка квартиры». Прием заявок закрыт

Мария, участница №14:

Последние участницы конкурса «Самая красивая хозяйка квартиры». Прием заявок закрыт

«Добры дзень! Мяне завуць Марыя. Кватэру, у якой жыве мая сям’я: я, мой муж і дзве дачкі, дапамаглі набыць нашы бацькі. Кватэра не новая (дом пабудаваны яшчэ у 1963 годзе) – але нам яна адразу спадабалася – высокія столі, аутаномны ацяпляльны кацёл. І раён, у якім яна знаходзілася, вельмі падкупляу сваёй блізасцю да цэнтра – раён старой Грушаукі. Таму не доуга думаючы, вырашылі набыць менавіта гэты варыянт. Касметычны рамонт зрабілі самі. Суседзі увесь час адгаворвалі: «Нічога не мяняйце – у хуткім часе знясуць! Не марнуйце дарэмна час». Але мы не пагаджаліся жыць у старым інтэ'еры: памянялі вокны, дзверы, купілі новы газавы кацёл. Ішоу час, у нас (як я адзначала вышэй) нарадзіліся дзве дачкі. Месца ужо сёння для усіх, канешне, малавата, як-ніяк усяго 42 квадраты. Але нічога – «умяшчаемся»:)  І любім сваю кватэру не меньш, як раней.

З пажаданнямі поспехау усім удзельніцам конкурсу Пракаповіч Марыя».

Оксана, участница №15:

«Здравствуйте! Меня зовут Оксана и я хочу показать свою квартиру, место где мне хорошо и уютно, куда хочется возвращаться снова и снова! Вот, что получилось с 2-х комнатной «брежневки» в стандартной пятиэтажке. А когда люди неоднократно видевшие квартиру только до ремонта, сомневаются, что попали по адресу – улыбаюсь с удовольствием! В преддверии 8 Марта поздравляю все женщин с праздником – Вы самые красивые и счастливые хранители своего домашнего очага!».

Последние участницы конкурса «Самая красивая хозяйка квартиры». Прием заявок закрыт
Последние участницы конкурса «Самая красивая хозяйка квартиры». Прием заявок закрыт

Партнёр конкурса — Центр интерьеров «ЛенинГрад», интерьер-центр № 1 города Минска, в котором в наличии и под заказ предлагаются новинки отделочных материалов и мебели от ведущих белорусских и зарубежных брендов. ТЦ «Ленинград» — это более 120  магазинов, где представлен широчайший ассортимент товаров для создания стильного современного интерьера.

Дизайнерское кресло Memory из коллекции мягкой мебели TANAGRA предоставляет салон «Фабрика 8 Марта».

Последние участницы конкурса «Самая красивая хозяйка квартиры». Прием заявок закрыт
 
Теги: Минск
 
 
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Прием заявок на конкурс «Самая красивая хозяйка квартиры» закрыт. Сегодня приветствуем последних кандидаток на победу. Однако расслабляться не стоит, уже завтра...

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