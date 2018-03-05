Цена — это зеркало экономики, но ее нужно разумно регулировать. Такое мнение высказал министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».



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— С одной стороны цена должна стимулировать работу предприятий, с другой — соответствовать ожиданиям людей. И вот этот баланс находится не ручным способом, а через установление определенных индикаторов. Прежде всего, цена складывается из цен так называемых естественных монополий. Это цены на энергоресурсы, транспорт, связь. Здесь самой большой проблемой является то, что у большинства организаций естественных монополий отсутствует раздельная система учета, то есть формирование затрат происходит котловым методом, — сказал министр.

Владимир Колтович подчеркнул: цены должны как повышаться, так и понижаться.

— Это проблема для наших предприятий. И мы видим, что если у наших соседей цены на некоторые продукты ниже, чем те, которые предлагают наши сельхозпроизводители, то наши сельхозпроизводители должны учиться работать в рыночных условиях и давать ту же цену, которая есть на общем рынке.

В МАРТ уверены: необходимо установить основания повышения цен, периодичность и критерии. Основным критерием должен стать уровень денежных доходов населения, вторым — цены на сопоставимых рынках.