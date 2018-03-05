«За обучение агентов у нас платит клиент, на котором новичок “набивает шишки“» — Екатерина Красницкая о холодных звонках, обучении и профессиональном уровне рынка недвижимости Беларуси

Екатерина Красницкая, заместитель директора агентства недвижимости «Центральное», аттестованный риэлтер, автор и тренер курса по подготовке специалистов к аттестационному экзамену риэлтера в Министерстве Юстиции РБ, ведущий обучающих групп для специалистов по недвижимости и всех, кто хочет работать в данной отрасли.

«Сегодня к звонку специалиста по недвижимости у нас относятся, как к спаму. И виноваты в этом сами агенты»

— Главная проблема рынка — легкодоступность. В профессию может прийти любой. Да и кто откажется, если компании скандируют: «бесплатное обучение», «быстрый взлёт», «это твой собственный бизнес», «ты озолотишься». Только на деле всё совершенно иначе.

Сейчас рынок перенасыщен неквалифицированными новичками, которые пришли в профессию лишь за быстрыми деньгами.

Много агентов до сих пор работают исключительно по методике «холодных звонков» — обзвон базы. Так почему мы удивляемся, что к звонку агента люди относятся, как к спаму? Мы же сами этого и добились, собственными руками!

Ребятам, которые приходят ко мне на курс, я иногда задаю одну задачу: попытаться просчитать вероятность попадания к продавцу, который потенциально заинтересован в услуге агента, после того, как он сам уже разместил объявление в интернете.

Всё должно быть чётко и своевременно, тогда работа агента не будет ассоциироваться с раздражающим спамом. Клиент платит за пользу — нарасти опыт, отточи механизмы, накопи то, чем можешь быть действительно полезным, и только тогда действуй.

Уже третий год я активно работаю с людьми, провожу тренинги, готовлю агентов к сдаче экзамена на аттестат риэлтера, и что я вижу: цель некоторых моих «студентов» — получить свидетельство, чтобы в последующем иметь какие-то бонусы от руководства либо карьерный, статусный рост. Саморазвитие и личностная «прокачка» у нас интересуют очень не многих. Мир стремительно меняется, участники рынка становятся подкованней, а риэлтеры работают по скриптам десятилетней давности. Но, послушайте, если тебе платят деньги, и не малые, то будь добр быть хоть на шаг квалифицированней, чем твой потребитель.

Хотя есть и специалисты, которые действительно хотят и вкладывают энергию в то, чтобы работать на рынке недвижимости. С момента выхода прошлой статьи ко мне обратился мужчина, у которого не было опыта работы в недвижимости, поинтересовался обучением. Я пригласила его на группу для специалистов по недвижимости, а дальше, поскольку образование у него подходящее, он пошёл ко мне на курс по подготовке риэлтеров и сейчас ждёт, когда его пригласит Минюст на сдачу экзамена.

Это яркий случай, когда сделан осознанный выбор идти в профессию и стать успешным в ней, зарабатывая уверенно и с удовольствием хорошие деньги. Одна молодая женщина у меня училась курсом ранее. В середине курса она узнала, что аттестоваться не сможет по своим причинам. Однако девушка не бросила начатое, попросила пройти курс до конца, так как ей интересно, и она считает важным знать законы, регламентирующие деятельность, которой она зарабатывает. Моё вам, коллеги, уважение, и я глубоко убеждена, что к таким специалистам клиент сам приходит, стоит только заявить о себе.