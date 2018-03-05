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Начинаем голосование за самую красивую хозяйку квартиры!

05.03.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Начинаем голосование за самую красивую хозяйку квартиры!

Победительница получит приз – дизайнерское креслоMemory из коллекции мягкой мебели TANAGRA предоставляет салон «Фабрика 8 Марта».Партнёр конкурса — Центр интерьеров «ЛенинГрад», интерьер-центр № 1 города Минска, в котором в наличии и под заказ предлагаются новинки отделочных материалов и мебели от ведущих белорусских и зарубежных брендов. ТЦ «Ленинград» — это более 120 магазинов, где представлен широчайший ассортимент товаров для создания стильного современного интерьера.

Начинаем голосование за самую красивую хозяйку квартиры!
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Голосование за самую красивую хозяйку квартиры открыто. В конкурсе принимают участие 15 претенденток. Возможно, именно ваш голос определит, кто же из участниц...

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