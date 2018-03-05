Начинаем голосование за самую красивую хозяйку квартиры!

Победительница получит приз – дизайнерское креслоMemory из коллекции мягкой мебели TANAGRA предоставляет салон «Фабрика 8 Марта» .Партнёр конкурса — Центр интерьеров «ЛенинГрад» , интерьер-центр № 1 города Минска, в котором в наличии и под заказ предлагаются новинки отделочных материалов и мебели от ведущих белорусских и зарубежных брендов. ТЦ «Ленинград» — это более 120 магазинов , где представлен широчайший ассортимент товаров для создания стильного современного интерьера.



