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Начинаем голосование за самую красивую хозяйку квартиры!
05.03.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Познакомиться с историей каждой из конкурсанток можно в материалах:
Победительница получит приз – дизайнерское креслоMemory из коллекции мягкой мебели TANAGRA предоставляет салон
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Голосование за самую красивую хозяйку квартиры открыто. В конкурсе принимают участие 15 претенденток. Возможно, именно ваш голос определит, кто же из участниц...
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