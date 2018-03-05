Лукашенко при назначении новых руководителей местных органов власти: Нам нужны нормальные зарплаты

Местные органы власти должны особое внимание обращать на развитие экономики регионов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, согласовывая на должности новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, передает БЕЛТА.

«Не будет производства, не будет занятости людей, не будет никакой зарплаты. А нам нужны нормальные зарплаты, — сказал Александр Лукашенко. — Вы думайте, как не просто сохранить производство, а чтобы оно было рентабельным, чтобы избежать этих убытков. Поэтому постарайтесь объединить все в единый кулак и получить результат. Экономика и еще раз экономика — это важнейший вопрос».

В пример президент привел ситуацию на сельскохозяйственных предприятиях. По его словам, многие из них до сих пор не развиваются так, как хотелось бы. С другой стороны, в Беларуси есть большое количество успешных производств. «Этот год определяющий, поэтому давайте организуем работу так, начиная с посевной кампании, чтобы каждый день прибавлять», — потребовал глава государства.

Особое внимание Александр Лукашенко обратил на работу с кадрами, в том числе и на частных предприятиях. «Да, пусть они занимаются производством. Вы только контролируйте заработную плату, чтобы она была там соответствующей, и права человека должны быть обеспечены: прежде всего работа, зарплата, школа, социальная сфера. Кадровый вопрос на территории района — это ваш вопрос, — подчеркнул президент. — Никакого послабления за контролем руководителей предприятий, какой бы собственности они ни принадлежали — частной или государственной».

Глава государства также предупредил новых руководителей местных органов власти об ответственности за коррупционные преступления. «Беларусь — особая страна, здесь привыкли к честности, порядочности и справедливости. И мы это всегда поддерживали с момента развала Советского Союза. Наши люди непривычны к тому, что кто-то на их глазах будет обворовывать их и вести себя нечестно лишь только потому, что он во власти. Это недопустимо, и я от этой политики никогда не отойду», — заявил он.