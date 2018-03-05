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Москва вновь перенесла срок введения ограничений на поставку белорусской "молочки"
05.03.2018 13:40 — Новости Экономики | Tut.by
Россия вновь переносит срок введения временных ограничений на поставки молока и некоторых других видов молочной продукции белорусского производства,
«Запрет на ввоз молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом; молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных; сыворотки молочной наливной концентрированной, сухой; концентрата сывороточного и молочного белка вводится с 15 марта», — говорится в сообщении ведомства.
В Россельхознадзоре отметили, что партии указанных товаров, поступивших на временные контрольные ветеринарные пункты, расположенные на российско-белорусском участке границы, после 15 марта будут возвращены в Беларусь.
Напомним,
Российские СМИ неоднократно писали о том, что закрытие поставок сухого молока из Беларуси действительно выгодно российской сушильной отрасли, у которой
1 марта президент Беларуси Александр Лукашенко
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В Россельхознадзоре отметили, что партии указанных товаров, поступивших на временные контрольные ветеринарные пункты, расположенные на российско-белорусском...
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