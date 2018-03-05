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Москва вновь перенесла срок введения ограничений на поставку белорусской "молочки"

05.03.2018 13:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Россия вновь переносит срок введения временных ограничений на поставки молока и некоторых других видов молочной продукции белорусского производства, сообщает Россельхознадзор. На этот раз — на 15 марта.

«Запрет на ввоз молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом; молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных; сыворотки молочной наливной концентрированной, сухой; концентрата сывороточного и молочного белка вводится с 15 марта», — говорится в сообщении ведомства.

В Россельхознадзоре отметили, что партии указанных товаров, поступивших на временные контрольные ветеринарные пункты, расположенные на российско-белорусском участке границы, после 15 марта будут возвращены в Беларусь.

Напомним, Россия решила ввести запрет на поставку из Беларуси молочного сырья «в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Беларуси в Россию» с 26 февраля. Затем срок был перенесен на 6 марта. С резкой критикой решения Москвы выступила ЕЭК, заявив, что у Россельхознадзора нет оснований для введения ограничений на ввоз продукции с территории всей страны. В ответ на это Россельхознадзор обвинил Беларусь в поставке санкционной продукции и фальсификата — в том числе и «сырного продукта».

Российские СМИ неоднократно писали о том, что закрытие поставок сухого молока из Беларуси действительно выгодно российской сушильной отрасли, у которой скопились большие складские запасы. В пользу этой версии говорит и то, что ограничения Россия ввела лишь на белорусское сырье — к сделанным из него же готовым продуктам претензии и ограничения по-прежнему бывают точечные.

1 марта президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разобраться с проблемными вопросами поставок белорусского молока в Россию. А уже на следующий день президент Беларуси назвал ситуацию с белорусским молоком «наглым политическим инструментом».

 
 
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В Россельхознадзоре отметили, что партии указанных товаров, поступивших на временные контрольные ветеринарные пункты, расположенные на российско-белорусском...

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