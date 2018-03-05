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В "Гомельтранснефть Дружба" - новый директор. Его ждали пять месяцев
05.03.2018 13:34 — Новости Экономики | Tut.by
В ОАО «Гомельтранснефть Дружба» новый директор — теперь уже бывший председатель областного совета депутатов Олег Борисенко. Соответствующее кадровое решение сегодня принял президент Беларуси Александр Лукашенко,
В начале прошлого года стало известно о
В марте на его место
С тех пор место генерального директора на «Дружбе» было вакантно: предприятие пять месяцев было без руководителя.
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Предприятие возглавил теперь уже бывший председатель областного совета депутатов Олег Борисенко.
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