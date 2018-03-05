В ОАО «Гомельтранснефть Дружба» новый директор — теперь уже бывший председатель областного совета депутатов Олег Борисенко. Соответствующее кадровое решение сегодня принял президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Фото: Сергея Холодилина, БЕЛТА

В начале прошлого года стало известно о задержании генерального директора «Гомельтранснефть Дружба» Сергея Сосновского, который, к слову, руководил коллективом почти 10 лет. Его обвинили в получении взятки в 5 тысяч долларов и приговорили к 6,5 года лишения свободы.

В марте на его место пришел бывший заместитель губернатора Гомельщины Олег Починок. Но уже в ноябре он написал заявление об уходе. Говорят, что этому решению предшествовали перемены в личной жизни. Сразу после увольнения Починок уехал в Москву, где перешел на одну из руководящих должностей в дочернем предприятии российской «Транснефти».

С тех пор место генерального директора на «Дружбе» было вакантно: предприятие пять месяцев было без руководителя.