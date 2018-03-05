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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 февраля - 5 марта 2018 года
05.03.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Период непрерывного роста цен на вторичном рынке жилья длится уже 28 недель. За последние 7 дней
Рост цен на новостройки оказался самым ощутимым с начала года. Средняя цена квартир на первичном рынке жилья поднялась за неделю на 0,6% и составила 1236 $/м2.
Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:
Объём предложения квартир за последнюю неделю немного подрос (+0,6%). Максимальный приток объектов в базу был отмечен у 3-комнатных квартир (+1,2%), «однушек» стало больше на 0,6%, «двушек» - на 0,3%. Единственным сегментом, где наблюдался отток предложения, стали 4-комнатные квартиры (-0,2%).
Структура предложения по типам квартир выглядит на 5 марта следующим образом:
Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:
Все типы квартир по итогам недели оказались в «зеленой зоне», символизирующей рост цен. Максимальные темпы роста демонстрировали 1-комнатные квартиры (+0,9%), остальные приросли в цене на 0,1%-0,5%. По итогам последнего месяц «однушки» также лидируют с показателем +2,8%.
Изменение цен в районах Минска на 5 марта выглядит следующим образом:
В двух районах по итогам недели зафиксировано снижение цен. В Центральном оно составило 1,6%, в Партизанском — 0,7%. В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены во Фрунзенском (+0,8%) и Московском (+0,9%).
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 732 $/м2 (-0,3%), Витебск – 606 $/м2 (+0,4%), Гомель – 609 $/м2 (+0,3%), Гродно – 703 $/м2 (+0,5%), Могилев – 619 $/м2 (+0,5%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2 896 $/м2. Информация подготовлена по данным портала
Киев:
· Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,1% и составляет 1505 $/м2.
· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,9% и равняется 829 $/м2. Источник данных – украинский портал
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала
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За неделю, с 26 февраля по 5 марта 2018 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...
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