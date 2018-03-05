﻿ Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 февраля - 5 марта 2018 года. 21.by
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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 февраля - 5 марта 2018 года

05.03.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Период непрерывного роста цен на вторичном рынке жилья длится уже 28 недель. За последние 7 дней индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,4% и составил 1257 $/м2. Это максимальное его значение за последние 2 года.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 февраля - 5 марта 2018 года

Рост цен на новостройки оказался самым ощутимым с начала года. Средняя цена квартир на первичном рынке жилья поднялась за неделю на 0,6% и составила 1236 $/м2.

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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 февраля - 5 марта 2018 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 февраля - 5 марта 2018 года

Объём предложения квартир за последнюю неделю немного подрос (+0,6%). Максимальный приток объектов в базу был отмечен у 3-комнатных квартир (+1,2%), «однушек» стало больше на 0,6%, «двушек» - на 0,3%. Единственным сегментом, где наблюдался отток предложения, стали 4-комнатные квартиры (-0,2%).

Структура предложения по типам квартир выглядит на 5 марта следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 февраля - 5 марта 2018 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 февраля - 5 марта 2018 года

Все типы квартир по итогам недели оказались в «зеленой зоне», символизирующей рост цен. Максимальные темпы роста демонстрировали 1-комнатные квартиры (+0,9%), остальные приросли в цене на 0,1%-0,5%. По итогам последнего месяц «однушки» также лидируют с показателем +2,8%.

Изменение цен в районах Минска на 5 марта выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 февраля - 5 марта 2018 года

В двух районах по итогам недели зафиксировано снижение цен. В Центральном оно составило 1,6%, в Партизанском — 0,7%. В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены во Фрунзенском (+0,8%) и Московском (+0,9%).

Как изменились цены по сравнению с минимумом 2017 года?

Максимальные темпы роста цен демонстрировали квартиры в Первомайском (+13%), Фрунзенском (+13%) и Советском районах (+15%). С другой стороны, меньше всего подорожало жильё в Партизанском и Московском районах (оба +8%).

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 февраля - 5 марта 2018 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 февраля - 5 марта 2018 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 732 $/м2 (-0,3%), Витебск – 606 $/м2 (+0,4%), Гомель – 609 $/м2 (+0,3%), Гродно – 703 $/м2 (+0,5%), Могилев – 619 $/м2 (+0,5%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2 896 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru. ­

Киев:

·  Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,1% и составляет 1505 $/м2.

·  Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,9% и равняется 829 $/м2. Источник данных – украинский портал Realt.ua.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 26 февраля по 5 марта 2018 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...

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