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Курсы валют на 5 марта 2018 года

05.03.2018 14:22 — Новости Экономики | news.21.by  
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Курсы валют на 5 марта 2018 года5 марта 2018 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: 

курс доллара – 1.9714;

курс евро – 2.4241;

курс российского рубля (100 RUB) составил 3.4524.

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0119 рубля до 1.9714, что составило 0.61%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.0094 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0209 (0.87%), на 5 марта 2018 курс составил 2.4241. По итогам месяца евро уменьшился на 0.0424 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0075 рублей (0.22%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0481 рублей.

 

 
 
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Курс евро увеличился на 0,36% , доллар подорожал на 0,53%

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