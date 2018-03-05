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Курсы валют на 5 марта 2018 года
05.03.2018 14:22 — Новости Экономики | news.21.by
5 марта 2018 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют:
курс доллара – 1.9714;
курс евро – 2.4241;
курс российского рубля (100 RUB) составил 3.4524.
Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0119 рубля до 1.9714, что составило 0.61%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.0094 рублей.
Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0209 (0.87%), на 5 марта 2018 курс составил 2.4241. По итогам месяца евро уменьшился на 0.0424 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0075 рублей (0.22%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0481 рублей.
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Курс евро увеличился на 0,36% , доллар подорожал на 0,53%
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