Одного из ключевых переговорщиков по поставкам молока в Россию направили послом в Узбекистан

Леонид Маринич назначен послом Беларуси в Республике Узбекистан. Соответствующее кадровое решение сегодня принял Александр Лукашенко.



Леонид Маринич. Фото с сайта produkt.by

До этого назначения Леонид Маринич был более 5 лет первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия.

58-летний Маринич являлся одним из ключевых переговорщиков по поставкам белорусского продовольствия в Россию. Именно он комментировал недавний запрет Россельхознадзора на поставки молока из Беларуси.

У Леонида Маринича богатый опыт работы в системе сельского хозяйства. Сначала он трудился на руководящих должностях колхозов Брестского района. Чиновником стал в 2006 году, когда его назначили заместителем председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома. Через два года переехал в Минск и возглавил Главного управления механизации и технического прогресса с Главгостехнадзором Минсельхозпрода. В 2009 году был назначен замминистра сельского хозяйства и продовольствия.