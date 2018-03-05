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Одного из ключевых переговорщиков по поставкам молока в Россию направили послом в Узбекистан

05.03.2018 14:18 — Новости Экономики | Tut.by  
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Леонид Маринич назначен послом Беларуси в Республике Узбекистан. Соответствующее кадровое решение сегодня принял Александр Лукашенко.


Леонид Маринич. Фото с сайта produkt.by

До этого назначения Леонид Маринич был более 5 лет первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия.

58-летний Маринич являлся одним из ключевых переговорщиков по поставкам белорусского продовольствия в Россию. Именно он комментировал недавний запрет Россельхознадзора на поставки молока из Беларуси.

У Леонида Маринича богатый опыт работы в системе сельского хозяйства. Сначала он трудился на руководящих должностях колхозов Брестского района. Чиновником стал в 2006 году, когда его назначили заместителем председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома. Через два года переехал в Минск и возглавил Главного управления механизации и технического прогресса с Главгостехнадзором Минсельхозпрода. В 2009 году был назначен замминистра сельского хозяйства и продовольствия.

 
Теги: Минск
 
 
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Леонид Маринич назначен послом Беларуси в Республике Узбекистан. Соответствующее кадровое решение сегодня принял Александр Лукашенко.

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