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Минский район возглавил аграрий с Гродненщины
05.03.2018 14:13 — Новости Экономики | Tut.by
Сегодня президент
С 2007 года по сегодняшний день Минский район возглавлял 63-летний уроженец Гродненщины аграрий Петр Ярмош. Сегодня его заменил 43-летний Иван Крупко. Он тоже с Гродненщины и тоже специалист по сельскому хозяйству.
Крупко родился в деревне Бурдевичи Кореличского района Гродненской области. В 1998 году окончил Гродненский сельскохозяйственный институт, а в 2007 году — Академию управления.
С 1998 по 2002 годы был главным зоотехником колхоза «Рассвет» Несвижского района. Потом работал на разных руководящих должностях в Несвижском райисполкоме, а в 2010 году возглавил его. На этом посту смог добиться ряда успехов в сельском хозяйстве.
Как сообщала «
В 2010 году район собирал 130 тысяч тонн зерна при урожайности 58 центнеров с гектара. В 2015-м было получено уже соответственно 164 тысячи тонн и 72,9 центнера.
Указом президента в 2016 году Крупко награжден медалью «За трудовые заслуги».
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Мы узнали, где раньше работал новый глава Минского района и каких результатов достиг на прошлом посту.
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