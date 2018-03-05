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Минский район возглавил аграрий с Гродненщины

05.03.2018 14:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Сегодня президент назначил нового главу Минского района. Им стал тоже уроженец Гродненщины и тоже специалист по сельскому хозяйству. Мы посмотрели на его биографию и успехи на прошлой работе.


Фото с сайта sb.by

С 2007 года по сегодняшний день Минский район возглавлял 63-летний уроженец Гродненщины аграрий Петр Ярмош. Сегодня его заменил 43-летний Иван Крупко. Он тоже с Гродненщины и тоже специалист по сельскому хозяйству.

Крупко родился в деревне Бурдевичи Кореличского района Гродненской области. В 1998 году окончил Гродненский сельскохозяйственный институт, а в 2007 году — Академию управления.

С 1998 по 2002 годы был главным зоотехником колхоза «Рассвет» Несвижского района. Потом работал на разных руководящих должностях в Несвижском райисполкоме, а в 2010 году возглавил его. На этом посту смог добиться ряда успехов в сельском хозяйстве.

Как сообщала «СБ Беларусь Сегодня», за прошлую пятилетку (2010−2015) валовая продукция сельского хозяйства в районе увеличилась на 23,3, в том числе животноводства — на 32,4 процента. Надой от коровы с 6795 возрос до 7224 килограммов. Рентабельность продаж по конечному финансовому результату без господдержки за 2015 год — на 6,3 процента.

В 2010 году район собирал 130 тысяч тонн зерна при урожайности 58 центнеров с гектара. В 2015-м было получено уже соответственно 164 тысячи тонн и 72,9 центнера.

Указом президента в 2016 году Крупко награжден медалью «За трудовые заслуги».

 
 
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Мы узнали, где раньше работал новый глава Минского района и каких результатов достиг на прошлом посту.

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