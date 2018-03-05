Организаторы Дня Воли через краудфандинг собирают 35 тысяч рублей на оборудование для концерта

Организаторы концерта в честь празднования 100-летия БНР объявили сбор средств через краудфандинговую платформу и ищут официального спонсора для празднования 100-летия БНР. Об этом TUT.BY рассказал один из организаторов — Павел Белоус.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Напомним, в конце прошлой недели столичные власти дали разрешение на проведение концерта и митинга в честь 100-летия провозглашения БНР в центре Минска 25 марта. Площадку город обещал предоставить бесплатно, дать звукоусилительную аппаратуру и взять расходы на оплату услуг милиции и медиков, которые будут дежурить во время акции, а также уборки территории после на себя.

Как объясняет один из организаторов концерта, основатель магазина Symbal.by Павел Белоус, концерт на 25 марта начали планировать еще полгода назад. Изначально его хотели провести на закрытой концертной площадке. И чтобы частично покрыть затраты на него, несколько недель назад запустили краудфандинг.

— За это время условия изменились — концерт уже будет на открытом воздухе. Но средства все равно нужны. Государство частично помогает: дадут бесплатно площадку, звук обещали. Но вряд ли это будет профессиональный звук, поэтому мы будем заказывать свой. К нам уже обратилось несколько компаний, готовых поставить всю аппаратуру. Понятно, что они сделают это по минимальным ценам, но небесплатно, и это все равно большие деньги, — говорит Павел Белоус. — Профессиональная сцена, оборудование, звук, экраны — только на это надо около 10 тысяч долларов. Мы изначально на краудфандинге поставили цифру 20 тысяч рублей, но сейчас изменили до 35 тысяч рублей. Все деньги пойдут на организационные затраты, вся команда организаторов работает на волонтерских началах. В конце мы обязательно отчитаемся публично за каждый потраченный рубль.

Кроме оборудования деньги планируют потратить на афиши, буклеты и гонорары музыкантам — кто-то согласился выступить бесплатно, кому-то надо заплатить. Сам Белоус считает, что выступать бесплатно неправильно, поэтому организаторы готовы выплатить музыкантам минимальные гонорары, даже если придется на это потратить личные средства.

— Краудфандинг уже поддержало около 500 человек, мы очень этому рады. За несколько недель собрано почти 20 тысяч рублей. Нам дали деньги и некоторые бизнесмены, но афишировать они это не хотят, — рассказывает Белоус. — Одна из наших задач — показать, что БНР — это народная республика, когда люди пустились в авантюру и смогли в то сложное время сказать, что белорусы есть. И сейчас вся организация происходит в народном формате: все объединились и готовы ради общей цели делать все, что могут. Мы также хотели сказать белорусскому бизнесу, что в поддержке этого мероприятия нет ничего страшного. Очень многие боятся, в комментариях пишут, мол, если поддержать празднование 100-летия БНР, к бизнесу сразу придет налоговая проверка. Но наше мероприятие полностью разрешено, идет плотная работа с городом, поэтому бояться не стоит.

Организаторы также планируют поставить на площади Парижской Коммуны перед Большим театром фудкорты, лавки с сувенирами, белорусской одеждой, книгами. Организаторы ждут, что 25 марта в Минск приедут и иностранные гости: представители политических партий и движений. Празднование планируют организовать и в регионах: Гомеле, Бресте и районных городах.

— Такой национальный праздник еще никто не организовывал, для нас это тоже большой и важный челлендж. Мы хотим, чтобы это было мероприятие на хорошем, высоком уровне, — говорит Белоус. — Это не праздник какой-то политической партии, это праздник, который идет под общим слоганом: 100-летие белорусской государственности. Да, долго она не просуществовала, но белорусы обозначили себя. Поэтому в первую очередь наша цель просветительская — рассказать белорусам, с чего начиналась Беларусь. Это очень важно.

Свое согласие выступить 25 марта на площади перед Большим театром уже дали группы Neuro Dubel, «Крама», Akute, «Мутная Вока», а также Лявон Вольский, Кася Камоцкая, Петр Клюев из ЛСП. Планировали организаторы пригласить и Сергея Михалка. Но у проекта «Ляпис-98» в этот день концерт в Мозыре, Brutto выступать отказались, а с самим Михалком организаторы связаться пока не смогли.

— К сожалению, группа Brutto заявила, что не будет выступать на концерте. Но мы бы очень хотели видеть хотя бы Михалка с гитарой, чтобы он исполнил «Грай», «Не быць скотам» — те песни, которые стали очень знаковыми для Беларуси. Но если у него не получится, мы споем эти песни все вместе, хором, — говорит Павел.