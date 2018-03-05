В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мультипроцессор Cat MP30 участвует в перемещении шведского города Градообразующим фактором самого севеврного города Швеции, Кируна, во многом является горнодобывающая компания Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, сокращенно LKAB, которая...

Градообразующим фактором самого севеврного города Швеции, Кируна, во многом является горнодобывающая компания Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, сокращенно LKAB, которая управляет расположенным неподалеку крупнейшим в мире подземным рудником. Ежегодно эта заполярная шахта выдает на-гора 80 тысяч тонн железной руды. В течение десятилетий это был важный источник шведского национального дохода и основа процветания города Кируна, основанного в 1900 году. К сожалению, продолжающаяся добыча железной руды, осуществляемая под Кируна, начала угрожать городу. Существует вероятность трещинообразования в зданиях или полного их разрушения, а также повреждения линий электроснабжения и водоснабжения.Вместо того, чтобы закрыть шахту, местное руководство приняло решение переместить весь город на три километра на восток. Для этого требуется перевозка или снос примерно 3 тысяч зданий. Жилые дома, офисные здания, в том числе мэрию, школы, больницу. Подрядная компания LTH Traktor, которая является субподрядчиком LKAB, хочет оперативно установить степень аварийности зданий, которые необходимо снести, и для этого обращается к Caterpillar.Нам нужны надежные оборудование и сервис, нужно то, что лучше всего в классе, говорит представитель LTH Traktor Бенни Аксельссон. Именно поэтому мы работаем с таким надежным партнером, как шведский дилер Cat, компания PON Sweden, который может предложить оборудование, необходимое для выполнения этой работы.Недавно компания LTH Traktor приобрела мультипроцессор Cat MP30, который смонтировала на своем экскаваторе Cat 330F.Цилиндр с одним поперечным креплением с быстродействующим клапаном обеспечивает исключительную силу резания и закрытия, в то время как вращение на 360 градусов позволяет работать практически с любого угла, говорит Аксельссон. Нам нравится высокая производительность и прочность MP30. Перемещение города будет осуществлено поэтапно и должно быть завершено к 2040 году.www.cat.com