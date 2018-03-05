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Президент назначил нового зампреда Брестского облисполкома по строительству
05.03.2018 14:48 — Новости Экономики | Tut.by
5 марта президент Александр Лукашенко назначил Вадима Ольшевского заместителем председателя Брестского облисполкома, сообщает пресс-служба главы государства.
Ранее Вадим Ольшевский занимал должность начальника начальника областной инспекции департамента контроля и надзора за строительством. На новом месте Вадим Иванович будет курировать ту же сферу, сообщил TUT.BY управделами облисполкома Юрий Наркевич.
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Вадим Ольшевский стал новым зампредседателя Брестского облисполкома.
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