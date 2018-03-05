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Монтажник, потом депутат. Кто стал новым зампредом Могоблисполкома
05.03.2018 15:31 — Новости Экономики | Tut.by
Президент назначил заместителем председателя Могилевского облисполкома по вопросам экономики и энергетики Руслана Пархамовича. На новом месте Пархамович сменил Дмитрия Харитончика, которого
До нового назначения Руслан Пархамович был директором Могилевского домостроительного комбината. В интервью республиканской строительной газете он
Затем Руслан Викторович два года возглавлял производственно-технический отдел управления механизации № 120 в стройтресте № 12. «Чуть позже удалось примерить на себя роли и заказчика, и подрядчика. Кроме того, успел поработать в надзорных органах и в Комитете госконтроля. Безусловно, все это время моя профессиональная деятельность была связана со строительством», — говорил Пархамович.
На выборах в местные Советы депутатов двадцать восьмого созыва Руслан Пархамович был
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Президент назначил заместителем председателя облисполкома по вопросам экономики и энергетики Руслана Пархамовича.
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