Монтажник, потом депутат. Кто стал новым зампредом Могоблисполкома

Президент назначил заместителем председателя Могилевского облисполкома по вопросам экономики и энергетики Руслана Пархамовича. На новом месте Пархамович сменил Дмитрия Харитончика, которого выбрали председателем областного Совета депутатов. К слову, новоиспеченный зампред — тоже депутат.

Руслан Пархамович. Фото: arcp.by

До нового назначения Руслан Пархамович был директором Могилевского домостроительного комбината. В интервью республиканской строительной газете он рассказывал , что первая запись в его трудовой книжке — «Монтажник наружных трубопроводов 3-го разряда ОАО «Строительный трест № 12». По словам Пархамовича, он совмещал эту работу с обязанностями мастера.

Затем Руслан Викторович два года возглавлял производственно-технический отдел управления механизации № 120 в стройтресте № 12. «Чуть позже удалось примерить на себя роли и заказчика, и подрядчика. Кроме того, успел поработать в надзорных органах и в Комитете госконтроля. Безусловно, все это время моя профессиональная деятельность была связана со строительством», — говорил Пархамович.

На выборах в местные Советы депутатов двадцать восьмого созыва Руслан Пархамович был избран депутатом по Ямницкому избирательному округу № 21 в городской Совет. На тот момент он еще возглавлял ДСК.